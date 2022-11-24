投票倒數2天 高雄一里長買票遭聲押、另一人裁定羈押

選舉倒數2天，高雄橋頭地檢署加緊查賄腳步，昨天除偵辦原住民市議員賴姓市議員候選人及原住民自治區長候選人涉嫌現金買票案；檢警調也在楠梓區查出里長候選人透過樁腳以每票1000向選民要求投票支持，另一個月前美濃區里長候選人涉賄以10萬元交保，經檢方抗告昨裁羈押禁見。

橋頭地檢署主任檢察官李廷輝與檢察官張家芳、李侃穎昨天指揮高雄市調查處、楠梓警分局偵辦陳姓里長候選人違反公職人員選舉罷免法案，並通知涉案人到案說明。

經查陳姓里長候選人涉嫌透過陳姓樁腳以每票1000元代價向選民要求投票支持，認犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。