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選前倒數2天 台中單日抓議員候選人涉賄、2里幽靈人口

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

選前倒數2天，台中地檢署接獲各地賄選情資，昨一連發動3起專案搜索，查獲第二選區市議員候選人涉嫌以贊助義警自強活動旅遊經費行賄，另和平區、東勢區分別有現任里長、里長候選人介入幽靈人口案件，昨複訊後命相關人交保、請回。

中檢指出，檢察官陳文一、黃裕峯昨指揮檢查事務官、警方及調查局兵分多路搜索，查獲第二選區市議員候選人紀金豐，涉嫌今年8月下旬透過義警陳姓分隊長，以贊助自強活動旅遊經費2萬元為藉口賄賂該分隊的選民，並在旅途中遊覽車上期約請求隊員投票支持。

檢方說，昨天搜索紀男、樁腳及選民等人處所，認為紀男、陳姓分隊長涉犯公職人員選舉罷免法第102條第1項第1款對於該選舉區內之團體，假借捐助名義之投票行賄罪，嫌疑重大，昨各命5萬元、2萬元交保。

另外，中檢日前接獲和平區達觀里里長競爭激烈，經指派檢察官謝謂誠指揮偵辦，發現現任里長吳振福涉嫌介入幽靈人口遷徙戶籍，昨搜索包括吳在內等6人。

檢方複訊後以吳等4人涉犯刑法第146條第2項、第3項意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權（俗稱選舉幽靈人口）罪嫌。

同樣是幽靈人口案件，中檢另指派檢察官趙維琦指揮，昨搜索東勢區慶東里里長候選人羅東全、虛偽遷移戶籍的洪姓代辦人員，以及該里疑似幽靈人口的選民共15人。

檢方認為，羅、洪涉犯刑法第146條第2項、第3項意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權罪嫌。複訊後各命羅、洪10 萬元、5萬元交保。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

賄選 台中市選舉 2022大選

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