「事關新聞公正」中時董事長告黃國昌吞敗 高院：增進公益

中國時報董事長王丰（右圖）自訴黃國昌違反個人資料保護法，一審敗訴，王上訴台灣高等法院，但高院認為黃所為符合個資法「為增進公共利益所必要」例外情況，駁回王上訴。圖／聯合報系資料照 前立委黃國昌在臉書張貼旺中集團主管群組LINE對話截圖，指控旺中集團創辦人蔡衍明干預新聞製播，中國時報董事長王丰自訴黃國昌違反個人資料保護法。一審認黃的貼文內容事涉公共利益，而中國時報具影響力，應受公眾檢驗，王舉的證據不足以認定黃犯罪，判黃無罪。台灣高等法院認為黃是為「為增進公共利益」，駁回王上訴。

2020年10月26日，國家通訊傳播委員會（NCC）舉辦中天新聞換照聽證會，10月28日黃國昌即在臉書貼文。黃聲稱，蔡衍明曾否認干預中天新聞製播的說法是「公然說謊」，還附上7張2018、2019年有關旺中集團主管群組的對話紀錄截圖佐證，王丰等主管回覆蔡衍明的簡訊稱「收到」。

新聞工作群組的對話包括「重點：只要追蘇解釋失竊180萬為何不敢不案」「可大批NCC：一、無格淪為民進黨打手。二、請社會大眾再看一次現場錄影，在當時狀況，主持人喊『沒走』或『嘜走』合理」「明天節目大力批判」。

依黃國昌的臉書訊息，相關對話紀錄還顯示蔡衍明在2019年2月22日下令「今旺報推92共識即兩岸一家人共識！大議題今天起應在政論節目好好說明」「但內容不應提台商在大陸未來困境」。

王丰認為，黃國昌於2020年10月28日上午在個人臉書張貼標明他姓名、擔任中國時報社長的職稱和他在wechat群組發送訊息內容的貼文，29日又在被告臉書、YouTube以直播方式提及貼文內容，已違反個人資料保護法。不過北院判黃無罪。

王丰上訴，高院認為王丰是歷史作家、中時社長，身分屬公開資訊，不具隱私合理期待，不是個資法所保障的客體。高院指出，王丰身為中時社長，任職期間是否秉持公正客觀的精神維護媒體公正性，不因個人觀點或利益影響公正，關乎中時所提供的新聞資訊能否不含偏見、正確、平衡、公正，與公共利益有關。

王丰與中國時報公司投資方在群組對話中就新聞呈現的內容、走向、關注重點聯繫，涉及新聞媒體公正性，並左右公眾接收訊息的觀點是否平衡充分。高院認為難以認定黃國昌是出於「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，應符合個人資料保護法第20條第1項但書第2款「為增進公共利益所必要」的例外情況。

高院表示，二審與一審判黃國昌無罪的理由雖不同，但結果相同，因此維持一審判決。因黃一、二審皆無罪，依速審法規定，幾是無罪確定。