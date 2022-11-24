每票3000元拚連任 高雄原住民市議員涉賄遭檢調聲押
選舉倒數2天，原住民市議員賴文德為拚連任，涉嫌以每票3000元向選民要求投票支持，昨遭連檢調搜索，認犯罪嫌疑重大，有勾串共犯之虞，將賴、潘姓競選幹部等6人聲押；另檢調還查出高雄原民自治區張姓區長候選人涉嫌以1000元買票，同樣遭檢方羈押。
橋頭地檢署主任檢察官謝長夏與檢察官周韋志、鄭子薇、梁詠鈞、黃聖淵、陳俐吟、鍾葦怡、黃世勳、賴帝安、嚴維德昨天指揮高雄市調查處、六龜警分局及旗山分局偵辦高雄某區張姓區長候選人及市議員賴文德違反公職人員選舉罷免法案。
檢警調共搜索候選人競選總部及住處等地，通知45名涉案人到案；並查出，張姓區長候選人涉嫌以每票1000元向選民買票；認張、蔡姓樁腳及蔡姓選民3人，有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。
另現任原住民市議員賴文德爭取連任，遭檢警調查出，涉嫌以每票3000元向選民要求投票支持，認犯罪嫌疑重大，有勾串共犯之虞，將賴、潘姓競選幹部及張、游、余、陳等人聲押。
此外，賴文德過去任職桃源區公所主任秘書期間，涉嫌向廠商收賄，今年6月橋頭地院一審，將他依貪汙治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑7年8個月，褫奪公權5年，此案尚未定讞，賴仍持續上訴；未料，近日又傳出涉險以每票3000元買票，遭檢調搜索並羈押。
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