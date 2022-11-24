觀音某里長候選人涉賄10萬交保 樁腳1聲押1交保

桃園地檢署偵辦觀音區某里長候選人及其椿腳現金賄選案，昨天進行搜索，檢察官訊後認為許姓樁腳罪嫌重大、向法院聲押，里長候選人及另1名張姓樁腳，各以10萬元、6萬元交保。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，桃園市觀音區某里長候選人及椿腳，涉嫌以現金賄選，檢察官在昨天指揮搜索，並通知被告及證人共20人到案；據了解，賄選金額為1票新台幣500元。

桃檢表示，檢察官訊問後，認為許姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法行求賄賂罪嫌重大，當庭逮捕，向法院聲請羈押；里長候選人及張姓樁腳，涉嫌以現金期約賄賂罪嫌重大，分別以10萬元、6萬元交保。

桃檢表示，自今年5月以來，已經接獲88件民眾檢舉賄選情資，全力偵辦。