遲發急難救助金、公文逾期418天 衛福部女科員不滿記過判決出爐

衛生福利部黃姓女科員拖延遲發患有心臟疾病、無法工作民眾的急難救助金，不到半年公文逾期54件、418天，並拒絕長官面談等，遭記過1次，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。

黃女派駐衛生福利部中部辦公室，負責社會福利補助、急難救助等業務，但她去年1月核定于姓市民急難救助金1萬元，但對方1個月內遲遲未收到款項；黃女也被王姓市民檢舉，掛斷民眾詢問電話且態度惡劣。

衛福部調查認定黃女延誤撥付急難救助金，且發現黃女2020年9月至去年2月間，公文、人民申請案件逾期54件、418天，又拒絕科長安排承接退休同仁的業務、面談、撰寫工作日誌，經考績會懲處記過1次。

黃女提告主張，她承辦急難救助案逾20年，已經呈現「過勞死」心態，加上新冠肺炎疫情，民眾案件大增，她都任勞任怨，但長官仍想讓她加辦業務，無人體恤心情，且她並非在實習，長官要求面談、寫工作日誌，是對她的羞辱。

另外，當初是民眾來電詢問的並非她的業務，總機二度轉錯電話，才會讓民眾誤以為受她欺騙，其中顯有誤會，請求法院撤銷處分。