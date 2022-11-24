快訊

實況主Toyz賣大麻菸彈下場出爐！法院依六個毒品罪判4年2月

投票率上不來？週六北部6成機率降雨 網憂選民「懶得出門」

台灣最愛用密碼出爐！竟是「代表身份」的它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遲發急難救助金、公文逾期418天 衛福部女科員不滿記過判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

衛生福利部黃姓女科員拖延遲發患有心臟疾病、無法工作民眾的急難救助金，不到半年公文逾期54件、418天，並拒絕長官面談等，遭記過1次，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。

黃女派駐衛生福利部中部辦公室，負責社會福利補助、急難救助等業務，但她去年1月核定于姓市民急難救助金1萬元，但對方1個月內遲遲未收到款項；黃女也被王姓市民檢舉，掛斷民眾詢問電話且態度惡劣。

衛福部調查認定黃女延誤撥付急難救助金，且發現黃女2020年9月至去年2月間，公文、人民申請案件逾期54件、418天，又拒絕科長安排承接退休同仁的業務、面談、撰寫工作日誌，經考績會懲處記過1次。

黃女提告主張，她承辦急難救助案逾20年，已經呈現「過勞死」心態，加上新冠肺炎疫情，民眾案件大增，她都任勞任怨，但長官仍想讓她加辦業務，無人體恤心情，且她並非在實習，長官要求面談、寫工作日誌，是對她的羞辱。

另外，當初是民眾來電詢問的並非她的業務，總機二度轉錯電話，才會讓民眾誤以為受她欺騙，其中顯有誤會，請求法院撤銷處分。

北高行指出，根據民眾陳情及檢舉內容、匯款資訊等，認定黃女確實遲延1個月才撥付急難救助金，且接聽電話態度不佳，黃女也承認未在規定時限內辦結公文，並拒絕長官調整業務，會議中擅自離席等，認為衛福部處分黃女記過沒有違誤，判黃女敗訴。

台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片
台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片

衛福部

延伸閱讀

偵查隊長飲宴遭拔牌調職 部分影片流出劇情逆轉警抱屈

婦聯會二連勝！不轉型政黨遭內政部廢止立案 法院判撤銷處分

軍情局少校搞丟14件機密公文 他不服遭記大過打官司結果出爐

44年前他訪台打破故宮瓷器 捐贈自家文物當補償

相關新聞

「事關新聞公正」中時董事長告黃國昌吞敗 高院：增進公益

前立委黃國昌在臉書張貼旺中集團主管群組LINE對話截圖，指控旺中集團創辦人蔡衍明干預新聞製播，中國時報董事長王丰自訴黃國...

實況主Toyz賣大麻菸彈下場出爐！法院依六個毒品罪判4年2月

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）涉嫌販賣大麻菸彈經檢方依販賣第二級毒品罪嫌起訴，審理期間劉均認罪，也稱自己對社...

一夥人金錢豹挑釁遭噴辣椒水 打瞎酒客眼判4年、賠131萬

台中吳姓男子撂5名同夥到金錢豹酒店找人挑釁，在包廂內遭噴辣椒水引爆衝突，朝內部3人狂丟東西，其中1個酒杯砸中張姓酒客右眼...

屏東超商女店員挖眼案落幕 惡男最終仍判關5年定讞

楊姓男子去年不滿潘姓女店員制止他在店外抽菸，徒手摳挖潘女雙眼，造成潘女險瞎，一、二審皆依傷害、重傷害未遂罪判楊應執行5年...

選前倒數2天 台中單日抓議員候選人涉賄、2里幽靈人口

選前倒數2天，台中地檢署接獲各地賄選情資，昨一連發動3起專案搜索，查獲第二選區市議員候選人涉嫌以贊助義警自強活動旅遊經費...

每票3000元拚連任 高雄原住民市議員涉賄遭檢調聲押

選舉倒數2天，原住民市議員賴文德為拚連任，涉嫌以每票3000元向選民要求投票支持，昨遭連檢調搜索，認犯罪嫌疑重大，有勾串...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。