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彰化再現幽靈人口 4人交保候傳
彰化地檢署先前指揮警調單位，查獲南彰化某一郷的村長候選人涉嫌遊說6名親友遷戶籍到他的選區，昨又查獲彰化市一名張姓里長候選人找黃姓等16名親友遷戶籍到選區內，涉嫌妨害選舉結果的正確性，檢察官訊後，諭知張姓里長候選人以6萬元交保候傳，黃姓等3名選民各以2至6萬元交保候傳，另13名選無保請回。
檢方指出，檢察官林裕斌指揮彰化縣警察局刑事警察大隊、彰化縣警察局彰化分局組成專案小組，昨（23日）查獲彰化市一名張姓里長候選人涉嫌俗稱「幽靈人口」的妨害選舉公正案。
檢方表示，這名張姓里長候選人找黃姓、劉姓、陳姓親友等16名選民，遷入戶籍到張姓里長的選區取得投票權，意圖妨害選舉結果正確性，檢察官訊問後，認為他們都涉犯刑法第146條第2、3項的意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌，檢察官諭知張姓里長候選人以6萬元交保候傳，黃姓、劉姓、陳姓選民分別以6萬元、2萬元、2萬元交保候傳，其餘13人選無保請回。
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