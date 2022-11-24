台南二里長候選人樁腳涉每票1千元賄選 檢方聲押禁見

選前倒數時刻，台南檢警調昨天查獲關廟區黃姓里長候選人疑似透過兄長，委託王姓樁腳以每票1千元涉向選民買票，六甲區吳姓里長候選人的劉姓樁腳涉以每票1千元向選民買票，王、劉兩樁腳經檢方訊問後，今晨均向法院聲押。

台南檢警調昨天偵辦關廟區黃姓里長候選人疑似透過其兄，委託王姓樁腳自10月起，以每票1000元代價，分別交付李姓選民2000元、卓姓選民3000元，用以行賄其戶內具有選舉權家屬。

經檢察官訊問後，認王涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪罪嫌重大，有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕，今天凌晨向台南聲押禁見。李也將賄款2000元繳回。

另查賄團隊偵辦六甲區吳姓里長候選人的劉姓樁腳，為求使其支持里長候選人順利當選，10月間，以每票1000元代價，透過顏姓親友交付2000元給葉姓選民，用以行賄其戶內具有選舉權家屬。

經檢察官訊問後，認劉樁腳涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪罪嫌重大，有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向法院聲押禁見。