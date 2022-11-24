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選前倒數計時嘉檢嚴查賄選 聲押某市議員樁腳獲准
嘉義地檢署防範選前72小時的賄選熱點時刻，檢察官全面投入查賄，整合警察、調查、廉政、移民署等機關全心辦理選舉查察工作，全力防堵買票等不正競爭的奧步。將涉嫌違反選罷法的嘉義市某議員蕭姓樁腳向法院聲請羈押禁見獲准。另嘉縣某村長張姓候選人及其林姓樁腳各交保3萬元。
檢方表示，昨日檢察官張建強指揮嘉義市調查站、嘉義市警局、一分局、二分局，偵辦嘉義市議員第二選舉區（西區）某議員候選人的蕭姓樁腳，涉嫌透過鄰里關係，交付每票1千元現金向選民買票案。經查賄團隊傳喚到案，檢察官漏夜訊問後，認為被告涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，另到案選民8人請回。
檢察官李志明指揮嘉義縣警局竹崎分局及嘉義縣調查站，偵辦嘉義縣竹崎鄉某村長張姓候選人及其林姓樁腳，涉嫌交付選民每票2千元現金買票案，經通知被告張、林及受賄選民等人到案訊問後，認為張、林共同涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，惟無羈押必要性，張、林各交保3萬元，到案選民3人請回。
地檢署表示，秉持「有聞必查、有據必辦」之決心及工作態度，讓買票者不敢發錢，有感地提升民眾的民主政治素養，請民眾一起提供賄選的人、事、時、地、物，最高可獲得500萬元獎金。檢舉專線（05）2752548、傳真專線(05)2780445或免費專線0800-024-099轉4。
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