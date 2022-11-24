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涉透過樁腳買票 南投1市代候選人收押禁見

中央社／ 南投縣24日電

吳姓、謝姓樁腳涉為某南投縣議員候選人及廖姓南投市民代表候選人買票，吳姓樁腳遭收押，檢方向上擴大偵辦，昨天拘提廖姓市代候選人到案，訊後向法院聲押禁見，今天獲准。

南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官鄭宇軒偵辦南投市、名間鄉選區某名縣議員候選人及南投市某名市民代表候選人的吳姓、謝姓樁腳涉現金買票賄選案，繼向南投地方法院聲押吳姓樁腳獲准後，進一步擴大偵辦，昨天拘提廖姓市民代表候選人到案釐清。

南投地檢署指出，涉案廖姓候選人提供資金，透過吳姓、謝姓樁腳向選區有投票權的選民以新台幣1000元交付賄賂，請求選民投票支持這名縣議員候選人與廖姓市民代表候選人，檢察官訊後認為廖姓候選人涉犯投票行賄罪嫌重大，有滅證及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押並禁止接見、通信，今天裁定羈押禁見。

另外，南投地檢署表示，檢察官陳俊宏指揮調查局南投縣調查站、南投縣警察局草屯分局及中興分局、移民署中區事務大隊南投縣專勤隊，偵辦一名何姓樁腳涉為南投縣草屯鎮、中寮鄉選區某名縣議員候選人買票賄選案，通知何姓樁腳、12名選民到案說明。

南投地檢署指出，涉案何姓樁腳向選區有投票權的選民以1票500元請求選民投票支持這名縣議員候選人，訊後認為何姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，諭知5萬元交保。

南投 樁腳 賄選

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