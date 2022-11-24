屏東超商女店員挖眼案落幕 惡男最終仍判關5年定讞

楊姓男子犯下潘姓超商女店員挖眼案，又在早餐店拿菜刀攻擊婦人，最高法院判5年徒刑定讞。圖／讀者提供

楊姓男子去年不滿潘姓女店員制止他在店外抽菸，徒手摳挖潘女雙眼，造成潘女險瞎，一、二審皆依傷害、重傷害未遂罪判楊應執行5年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

楊去年9月26日到高樹鄉新南村超商購物，楊在店門口抽菸，不滿潘女提醒戴口罩防疫，以手臂勒潘女頸部，再以手指猛力摳挖雙眼，潘女鼻梁斷裂、左眼窩骨折及結膜受傷，警方到場時楊還持續施暴，被眾人合力制伏。

另外，楊去年6月30日不滿范姓婦人和母親曾有糾紛，毆打、腳踹婦人頭部和胸口，再拿早餐店菜刀揮砍，導致婦人頸部和腹部被砍傷、肋骨骨折、腦震盪等。

屏東地方法院一審認為楊砍殺婦人時未朝致命部位攻擊，依傷害罪處1年2月，另攻擊潘女部分，依重傷未遂罪處4年徒刑，合併應執行5年；檢方上訴，高雄高分院二審認為楊有思覺失調症，辨識行為能力輕微降低，仍維持一審判決。

檢方上訴指出，楊未和潘女和解，犯後態度並非良好，二審判決僅依重傷未遂罪處4年徒刑，量刑悖離比例原則、公平原則；另楊持菜刀揮砍婦人，二審認定楊沒有殺人犯意，也有採證認事違反經驗法則、論理法則的違誤。

最高法院認為，二審判決已說明認定楊沒有殺害婦人犯意的理由，檢方任意指摘違法，或單純爭論楊有無殺人，均非合法的上訴理由；另量刑輕重屬於事實審法院依職權裁量的事項，檢察官指摘二審量刑過輕，同樣也不是上訴第三審的合法理由，駁回上訴，全案定讞。

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