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台南安平幫派火併釀2死 主嫌「蝦米」、共犯曾俊湳二審判無期

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡秉逸手持非制式手槍2把、身穿防彈背心，見陳建文在1樓客廳，隨即開槍射殺，致陳身中多槍，經送醫後傷重不治。圖／讀者提供
蔡秉逸手持非制式手槍2把、身穿防彈背心，見陳建文在1樓客廳，隨即開槍射殺，致陳身中多槍，經送醫後傷重不治。圖／讀者提供

台南安平去年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙槍射殺身亡，一審蔡秉逸被判無期徒刑，曾俊湳被判15年10月徒刑，其他5嫌分處1年至1年6月。台南高分院二審今天視訊宣判，蔡秉逸上訴駁回，曾俊湳改判無期。

台南高分院指出，曾俊湳在殺人部分，原審認不確定故意殺人，合議庭認直接故意，手段殘忍且未和解，原審判15年太輕而改判無期徒刑。另余俊廷部分，上訴意旨指未打王頭部，酌減1月，由1年6月改判1年5月。其他5人均駁回。

蔡秉逸、曾俊湳及余俊廷不服上訴，檢方也上訴，檢方起訴，認蔡等7人共同犯殺人罪等，7人有無共同殺人犯意，量刑是否妥適等，台南高分院合議庭審理時，檢辯攻防。

檢警調查，蔡秉逸因與王重傑合夥投資權利車生意發生糾紛，去年2月16日得知王出現在安平區某汽車旅館，邀集劉科南、曾俊楠、蘇琮傑、余俊廷、王秉州、徐梓恆等人分乘黑、紅色兩輛轎車，當晚6時20分在汽車旅館附近路邊埋伏守候，見王重傑走出來往附近網球場停車場方向，分別以徒手、持棍棒等攻擊，王雖拿出身上刀刃迎擊，仍寡不敵眾，逃離現場。

途間發現兩男大生搭載機車經過，便強行攔下該機車並坐上車，逃至永華路二段某餐廳停車場，曾等3人駕紅車從後撞擊、輾壓王，並持西瓜刀下車攻擊王，直至他倒地不起，後因餐廳員工見狀報警，蔡等4人所搭乘黑車抵達該處，發現王已倒地不起，2車逃離現場。王經送醫急救，傷重不治。

蔡秉逸獲知王死亡消息後，又聽聞朋友轉述有人要為王報仇，除員警外江湖人士也在查訪其行蹤，他到處躲藏，逃亡期間內得知住家遭人前往鬧事，家人擔心受怕，蔡認為與王發生糾紛，是昔日大哥陳建文從中作梗，事發後又找人去住家鬧事，2月23日晚間8時56分駕車前往陳安平住處，手持非制式手槍2把、身穿防彈背心，見陳在1樓客廳，隨即開槍射殺，致陳身中多槍，經送醫後傷重不治。

台南安平去年2月接連發生幫派火併，一審蔡秉逸被判無期徒刑，曾俊湳被判15年10月徒刑，其他5嫌分處1年至1年6月。圖／本報資料照
台南安平去年2月接連發生幫派火併，一審蔡秉逸被判無期徒刑，曾俊湳被判15年10月徒刑，其他5嫌分處1年至1年6月。圖／本報資料照

台南 殺人

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