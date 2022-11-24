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掉漆慣竊潛民宅驚動屋主落荒而逃 沒偷成還遺留拖鞋
高雄楊姓男子家境貧困靠竊盜維生，曾犯加重竊盜遭判8個月徒刑，但出獄後又再犯，於今年潛入他人住處，因發出聲響驚動屋主，不僅沒偷成還遺留拖鞋，落荒而逃，事後遭警逮捕；地院審理後，將楊男依侵入住宅竊盜未遂罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金。
判決指出，楊男有多件竊盜前科，過去曾因犯下加重竊盜案，遭判8個月徒刑，2019年3月21日執行完畢出獄，仍不知悔改；今年3月26日凌晨1時許，闖入他人住宅搜刮財物，未料屋主聽見聲響前往查看，楊不僅沒偷到東西，還落荒而逃，還把拖鞋遺留在現場。
事後屋主報警，警方依據監視器畫面及現場蒐證佐證楊男犯行，並循線逮人；警詢、偵訊時，楊都坦承犯行依法起訴。
另受害屋主指控放在椅子上外套口袋內的錢，大約1千多元遭竊；但因受害屋主無法認定遭竊的具體金額，依「罪證有疑，利於被告」的原則，勘認楊男竊盜未遂。
法官認為，楊男侵入住宅要竊取他人財物，損及屋主住居安寧，更嚴重破壞社會良善風氣，加上有竊盜前科，素行欠佳，但這次並未竊得財物，損害並不大，也坦承犯行；地院審理後，將他依侵入住宅竊盜未遂罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。
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