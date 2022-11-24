屏縣竹田鄉長候選人涉賄選20萬交保 2樁腳收押

選戰倒數，屏東地檢署查賄，接獲竹田鄉某鄉長候選人涉賄選，檢方偵辦，某鄉長候選人為求當選，透過三名友人擔任樁腳，以一票500元方式買票，檢方訊問後，認為候選人、兩名樁腳涉違反公職人員選罷法向法院聲請羈押禁見，候選人20萬元交保，兩樁腳收押。

屏東地檢署接獲竹田鄉某鄉長候選人涉賄選情資，指派主任檢察官廖偉程、檢察官張鈺帛偵辦，檢方調查，竹田鄉某鄉長候選人，為求當選，透過3名陳姓友人擔任樁腳向選民買票尋求投票支持。

檢方查出，今年11月初，該候選人在其住處交付2500元給樁腳，委請其協助向附近選民買票，樁腳依指示交付宋姓鄰居1500元、陳姓鄰居1000元並要求投票支持該候選人。

11月中旬，另名樁腳持現金1萬5000元至李姓選民家中，以每票500元對價尋求該戶有投票權人支持，共計4票，2000元，其餘1萬3000元，請託李姓選民夫妻向街坊鄰居買票。

今年11月中旬，陳姓樁腳在竹田鄉某處，詢問得知潘姓選民家中有投票權人4人，以每票500元代價交付潘姓選民，共計2000元，要求轉交有投票權同住家人並投票支持該候選人。

經專案小組蒐證後，本月22日傳訊候選人、樁腳、選民及相關證人共10餘人到案說明，經選民及相關證人具體詳述過程，部分選民繳回所收賄款，扣得未及發出的賄款。