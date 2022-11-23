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新北八里傳幽靈人口 檢傳11人到案 里長候選人5萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

九合一選舉倒數，檢警清查幽靈人口，發現新北市八里區一處地址，突然暴增10多名人口，士林地檢署11月23日傳喚林姓女里長候選人、張姓戶長，及9名選民，共計11人到案說明。今夜檢察官訊問後，認定林姓里長候選人等人，涉意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌，林女、張姓樁腳分別5萬、1萬元交保，選民則1萬元交保或請回。

士林地檢署指出，選舉將至，檢警積極清查戶政機關提供的戶籍資料，發現八里區現任林姓女里長，也是此次選舉里長候選人，疑似透過樁腳找來幽靈人口遷戶籍，張姓戶長底下突然增加10多人，疑似為幽靈人口。

士檢李安蕣檢察官今指揮蘆洲分局、新北市調處、新北專勤隊等單位，傳喚八里區某林姓女里長候選人，及共犯張姓樁腳，和9名選民到案，了解遷戶口的這群人有無實際居住情形。

檢察官今夜訊後，認定林女等人，涉犯刑法第146條第3項、第2項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪，犯罪嫌疑重大，諭知林女5萬交保、張1萬交保，其餘選民分別1萬交保或請回。

士檢指出，11月11日起，每天都有檢察官前往各激烈選區派出所，指派駐署調查官偵蒐各候選人競選活動，期能及時掌握各方候選陣營動向，積極查賄制暴。

檢察長繆卓然呼籲，候選人絕不買票、絕不使用暴力或其他不正當手段競選，更請選民不要賣票，也希望民眾如有發現賄選等不法情事，能勇於檢舉，地檢署對於檢舉人身分絕對保密，請檢舉人放心，希望全民共同打擊賄選，健全民主政治。

檢舉方式:

專線電話：0800-024-099、（02）2838-9080

傳真號碼：（02）2835-3512

電子信箱：slcn@mail.moj.gov.tw

檢舉信箱：臺北郵政105-102號信箱

九合一選舉倒數，檢警清查幽靈人口，發現新北市八里區一處地址，突然暴增10多名人口，士林地檢署11月23日傳喚林姓女里長候選人、張姓戶長，及9名選民，共計11人到案說明。今夜檢察官訊問後，認定林姓里長候選人等人，涉意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌，林女、張姓樁腳分別5萬、1萬元交保，選民則1萬元交保或請回。記者蕭雅娟／攝影
九合一選舉倒數，檢警清查幽靈人口，發現新北市八里區一處地址，突然暴增10多名人口，士林地檢署11月23日傳喚林姓女里長候選人、張姓戶長，及9名選民，共計11人到案說明。今夜檢察官訊問後，認定林姓里長候選人等人，涉意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌，林女、張姓樁腳分別5萬、1萬元交保，選民則1萬元交保或請回。記者蕭雅娟／攝影

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