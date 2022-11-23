選前倒數三天 前彰化縣議員施嘉華父子涉行賄今晚收押禁見

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣檢警查獲第三選區縣議員候選人施嘉華與施父涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品之名，行賄選綁樁之實，彰化地檢署依違反選罷法將施嘉華父子聲押，今晚法院裁定二人收押禁見。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，施姓縣議員候選人與施父涉嫌以贊助同選區內的村里長、鄉鎮代表候選人競選文宣品名義，向各候選人以每人7500元至5萬5000元不等費用行賄選之實，要求各候選人支持，並交付自行訂製的文宣筆、口罩等競選文宣品，約定其投票權之一定行使，支持其當選縣議員。

檢方調查後認定施姓縣議員候選人與施父涉嫌違反選罷法，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，而涉嫌行賄的施妻鍾女被以20萬交保，被綁樁的林姓候選人樁腳等5人被分別以5萬元、3萬元、1萬元不等金額交保候傳。

今晚法官開羈押庭後，由於施嘉華與施父均否認賄選，又有勾串共犯、證人之虞，法官裁准羈押禁見。

前彰化縣議員施嘉華在2018年選舉時，即曾因父母假藉發放工作費名義行賄6村長、99名鄰長，造成6村長與41名鄰長被判刑，也因施父涉嫌賄選，施嘉華被彰化地方法院判決當選無效，施嘉華雖不服上訴，仍被高等法院駁回上訴，確定施嘉華當選無效，民進黨籍王國忠才遞補成為彰化縣議員。

此次施嘉華父子在選前倒數三天再次被檢警查獲涉賄，並被檢方聲押獲准，地方譁然。

彰化縣檢警查獲第三選區縣議員候選人施嘉華與施父涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品之名，行賄選綁樁之實，彰化地檢署依違反選罷法將施嘉華父子聲押，今晚法院裁定二人收押禁見。圖／翻攝自臉書
彰化縣檢警查獲第三選區縣議員候選人施嘉華與施父涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品之名，行賄選綁樁之實，彰化地檢署依違反選罷法將施嘉華父子聲押，今晚法院裁定二人收押禁見。圖／翻攝自臉書
彰化縣檢警查獲施姓縣議員候選人與施父涉嫌以贊助文宣品之名，行賄選綁樁之實，彰化地檢署依違反選罷法將施男父子聲押，今晚法院裁定施父收押禁見，施姓候選人開羈押庭中。記者林宛諭／攝影
彰化縣檢警查獲施姓縣議員候選人與施父涉嫌以贊助文宣品之名，行賄選綁樁之實，彰化地檢署依違反選罷法將施男父子聲押，今晚法院裁定施父收押禁見，施姓候選人開羈押庭中。記者林宛諭／攝影

議員 賄選

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