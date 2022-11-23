士檢偵辦幽靈人口案 八里區里長候選人交保

中央社／ 台北23日電

士林地檢署獲報，新北市八里區某林姓里長候選人涉嫌幽靈人口案；檢察官今天指揮警調約談林女等人到案，訊後諭知林女以新台幣5萬元交保，其餘被告交保候傳或請回。

士林地方檢察署發布新聞稿表示，幽靈人口影響選舉結果正確性，檢察官李安蕣獲報後積極蒐證，今天指揮新北市政府警察局蘆洲分局、法務部調查局新北市調查處、移民署北區事務大隊新北專勤隊組成專案小組，約談涉案的八里區某林姓里長候選人等人到案。

新聞稿指出，檢警調今天傳喚通知林姓里長候選人、張姓共犯及9名選民到案；檢察官訊問後，認為林女等人涉犯刑法意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌疑重大。

檢察官諭知林女以5萬元交保，張姓共犯以1萬元交保，其餘選民則分別諭知1萬元交保候傳或請回。

新聞稿提到，九合一地方大選進入白熱化階段，賄選等不法行為即將進入高峰；士檢自本月11日起，每天均由檢察官前往激烈選區的派出所，並指派駐署調查官就各候選人競選活動偵蒐，期能及時掌握各方候選陣營動向，積極查賄制暴。

檢察官

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