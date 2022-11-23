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新竹縣市都查獲候選人買票 香山某里長候選人遭羈押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣市今天各再查獲候選人現金買票案件，其中新竹市香山區某林姓里長候選人，因檢方認為他涉案罪嫌重大，將他聲押獲准；另名新竹縣關西鎮的呂姓民代候選人，則是雖涉有行賄罪嫌，但檢察官認為沒羈押必要，讓他以5萬元交保。

據檢方調查，這名新竹市香山區某里林姓里長候選人，為了爭取里長之位，並獲得選民支持，他涉嫌從11月中旬起，依交情對選民以1000到2500元不等的價格進行買票。

檢察官劉怡君指揮新竹市警察局第三分局、刑事警察局偵查第四大隊、新竹市調查站、移民署新竹市專勤隊共同偵辦，今天持法院搜索票前往搜索2處場所，並同步傳喚15名涉案者，經訊問後認為林姓里長候選人涉犯投票交付賄賂罪嫌重大，稍早已聲押禁見獲准。

另呂姓關西鎮民代表候選人涉賄案，由檢察官蔡沛螢指揮新竹縣警察局新埔分局、橫山分局、新竹縣調查站共同偵辦，檢警今天前往搜索1處地點並傳喚4人，經訊問，檢察官認為呂姓候選人涉有投票行賄罪嫌，但沒有羈押必要，訊後讓他以5萬元交保。

新竹地檢署。圖／報系資料照
新竹地檢署。圖／報系資料照

【中央社新竹縣23日電】

新竹地檢署晚間發新聞稿指出，新竹市香山區林姓里長候選人涉嫌現金買票，訊後遭聲押禁見獲准；新竹縣關西鎮呂姓鎮民代表候選人涉嫌行賄，檢察官訊後予以5萬元交保。

新竹地檢署指出，檢察官劉怡君指揮新竹市警察局第三分局、刑事警察局偵查第4大隊、法務部調查局新竹市調查站、移民署新竹市專勤隊，共同偵辦新竹市香山區林姓里長候選人現金買票案，今天持新竹地方法院搜索票搜索2處，同步傳喚涉案者15人。

竹檢指出，初步查知，林姓里長候選人於本月中旬向選民以每票新台幣1000元至2500元不等之對價現金買票，檢察官訊問後，認為林姓里長候選人涉犯投票交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

竹檢亦表示，檢察官蔡沛螢指揮新竹縣政府警察局新埔分局、橫山分局、法務部調查局新竹縣調查站，共同偵辦新竹縣關西鎮呂姓鎮民代表候選人涉嫌現金買票，今天持法院搜索票搜索1處，並同步傳喚涉案者4人，檢察官訊問後認為呂姓鎮代候選人涉有投票行賄罪嫌，但無羈押必要，予以交保5萬元。

另外，新竹地檢署檢察官張馨尹偵查，新竹縣湖口鄉陳姓縣議員候選人為獲勝選，於今年6月下旬透過歌唱班成員王女在湖口某社區抄錄住戶名單，王女也找來饒女協助抄錄名單，陳姓縣議員候選人取得可行賄的住戶名單後，由王女、饒女及另名住戶吳女幫忙，今年9月以每票1000元之對價，向名單上的社區住戶現金買票。

竹檢指出，全案今日偵查終結，檢察官認為陳姓議員候選人及王女、饒女均涉犯選罷法投票交付賄賂、投票收受賄賂等罪嫌，吳女則涉犯幫助投票交付賄賂、投票受賄等罪嫌，依法將3人起訴。

竹檢表示，接受陳姓議員候選人賄賂的8人，因犯罪後坦承犯行，並自願提出受賄款項，態度良好，檢察官予以不起訴處分。

2022大選 新竹縣選舉 新竹市選舉 賄選

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