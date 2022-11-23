新竹湖口縣議員候選人涉賄 4人被依涉現金買票起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉陳姓縣議員候選人，因涉及現金買票，包含樁腳在內，4人遭依涉現金買票提起公訴；據檢方調查，他涉嫌以每票1000元，透過樁腳對選區內的選民買票，不過部分選民主動繳回受賄款項，檢方多日偵辦，對8名受賄者依職權不起訴處分。

據新竹地檢署檢察官張馨尹偵辦，這名湖口的陳姓縣議員候選人，為了獲得勝選，從今年6月下旬開始，透過一名歌唱班成員王姓女子，為其在所居住的湖口某社區抄錄可供行賄的住戶名單。

王女又請居住在該社區的另名住戶饒姓女子幫忙，請她協助抄錄，並將名單彙整交給陳 姓候選人確認後，再經由王女、饒女，以及一名吳姓女住戶幫助，從9月上旬開始，以每票1000元向社區住戶現金買票。

檢方於今天偵查終結，認為陳姓縣議員候選人、王女及饒女等人，均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第 1 項之投票交付賄賂、刑法第143條第1項投票收受賄賂等罪嫌、吳女涉犯幫助投票交付賄賂、投票受賄等罪嫌，對4人提起公訴。

不過另外受賄的8 人，則因犯罪後坦承犯行，並自願提出受賄款項，態度良好等情況，檢察官予以職權不起訴處分。

新竹地檢署。圖／報系資料照
新竹地檢署。圖／報系資料照

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