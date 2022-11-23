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台東離島傳買票賄選 1候選人樁腳聲押禁見
九合一選舉進入倒數，台東離島選區選情激烈，賄選情資不斷，台灣高檢署花蓮分署與台東地檢署日前聯合派檢察官進駐綠島、蘭嶼，今天就偵辦綠島某鄉長候選人及樁腳疑涉現金買票，傳喚相關人員到案，訊後1樁腳聲押禁見，候選人及2選民請回。
台東地檢署表示，日前接獲情資指出綠島某鄉長候選人及樁腳涉嫌現金買票，檢察官蔡英俊、羅佾德即指揮調查站及縣刑警大隊、台東分局偵辦。今天持法院搜索票前往候選人及樁腳住所搜索，並傳喚候選人、樁腳及選民共4人到案。
經檢察官訊問後，認為樁腳涉嫌以每票500元現金交付賄賂選民，並請其投票支持候選人，以違反選罷法，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見，另候選人及2選民訊後均請回。
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