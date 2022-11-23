聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東離島傳買票賄選 1候選人樁腳聲押禁見

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

九合一選舉進入倒數，台東離島選區選情激烈，賄選情資不斷，台灣高檢署花蓮分署與台東地檢署日前聯合派檢察官進駐綠島、蘭嶼，今天就偵辦綠島某鄉長候選人及樁腳疑涉現金買票，傳喚相關人員到案，訊後1樁腳聲押禁見，候選人及2選民請回。

台東地檢署表示，日前接獲情資指出綠島某鄉長候選人及樁腳涉嫌現金買票，檢察官蔡英俊、羅佾德即指揮調查站及縣刑警大隊、台東分局偵辦。今天持法院搜索票前往候選人及樁腳住所搜索，並傳喚候選人、樁腳及選民共4人到案。

經檢察官訊問後，認為樁腳涉嫌以每票500元現金交付賄賂選民，並請其投票支持候選人，以違反選罷法，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見，另候選人及2選民訊後均請回。

台灣高檢署花蓮分署與台東地檢署日前聯合派檢察官進駐離島，並在綠島和調查站及警方人員開會討論查察賄選。圖／台東地檢署提供
台灣高檢署花蓮分署與台東地檢署日前聯合派檢察官進駐離島，並在綠島和調查站及警方人員開會討論查察賄選。圖／台東地檢署提供

樁腳 台東 檢察官

延伸閱讀

每票500元求支持！西螺鎮代候選人樁腳行賄 6人遭逮

大選倒數 警查賄468件有4件縣市長層級

台東單日3起賄選案 1鄉代准押2樁腳交保及限制住居

選戰倒數！調查局查賄火力全開 全台27候選人遭收押

相關新聞

選戰倒數！調查局查賄火力全開 全台27候選人遭收押

選戰倒數72小時，調查局在查察賄選方面，總計有1430件賄選案件，目前已偵辦564案，賄選態樣玲瑯滿目，包括現金賄選、禮...

新竹縣市都查獲候選人買票 香山某里長候選人遭羈押

新竹縣市今天各再查獲候選人現金買票案件，其中新竹市香山區某林姓里長候選人，因檢方認為他涉案罪嫌重大，將他聲押獲准；另名新...

新竹湖口縣議員候選人涉賄 4人被依涉現金買票起訴

新竹縣湖口鄉陳姓縣議員候選人，因涉及現金買票，包含樁腳在內，4人遭依涉現金買票提起公訴；據檢方調查，他涉嫌以每票1000...

追求被拒氣得燒掉她轎車 屏東檢方聲押恐怖大叔獲准

屏東縣新園鄉林姓中年男子追求同村女子遭拒絕，今年8月起先持刀刺破女子的轎車輪胎，又當面恐嚇「要讓妳死」，被害女子向法院聲...

台東離島傳買票賄選 1候選人樁腳聲押禁見

九合一選舉進入倒數，台東離島選區選情激烈，賄選情資不斷，台灣高檢署花蓮分署與台東地檢署日前聯合派檢察官進駐綠島、蘭嶼，今...

國中生成績不佳挨打背部瘀青 保護令限制「虎爸」近身

台南有名工程師「虎爸」，很重視就讀國二兒子的課業，如課業出錯或考試成績不佳，經常持愛的小手責打，打到愛的小手折斷，致手及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。