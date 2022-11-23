席開20桌招待選民涉賄 花蓮議員候選人遭羈押

花蓮縣第五選區葉姓縣議員候選人，席開20桌招待選民，涉嫌賄選，檢調警昨天發動搜索，傳喚17人到案，訊後葉姓候選人、林姓助選員聲押禁見獲准，3名助選員交保。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，葉姓議員候選人涉嫌於決定參選議員第五選區（花蓮市、新城鄉、秀林鄉、吉安鄉平地原住民）選舉後，席開20桌選舉餐會，免費招待選民，提供價值新台幣千元以上洋酒及綜藝舞團表演，尋求選民支持，涉犯投票行賄罪嫌。

經檢調警多日蒐證，檢察官卓浚民昨天上午指揮花蓮吉安警分局、法務部調查局東部地區機動工作站等單位，分別至葉姓議員候選人、競選總部及各樁腳住處共16個地點執行搜索，扣押相關證據，並通知17人到案。

花檢指出，檢察官訊後，認葉姓議員候選人及林姓助選員等5人共同涉嫌違反選罷法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押。

花蓮地方法院今天晚間裁定葉姓議員候選人、林姓助選員羈押禁見；另葉姓助選員10萬元交保、林姓助選員8萬元交保及陳姓助選員6萬元交保。