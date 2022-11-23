國中生成績不佳挨打背部瘀青 保護令限制「虎爸」近身

台南有名工程師「虎爸」，很重視就讀國二兒子的課業，如課業出錯或考試成績不佳，經常持愛的小手責打，打到愛的小手折斷，致手及背部整片瘀青紅腫，母親不忍兒子遭暴力相向，連夜帶兒子搬離住處，並向台南地院聲請保護令獲准，時間達1年6月外，還要虎爸親職教育輔導12次。

虎爸表示，兒子曾經活潑、開朗跟大家互動非常好的小孩，上了國中，他希望兒子可以拚一個好學校，中間過程他以言語、行為施壓，這些都屬實沒錯，他希望跟兒子致歉，他也感謝太太幫他從錯的地方拉回。他說，兒子上中後身形消瘦，他能理解他的方式錯誤了。

母親說，先生自兒子就續國中後，為督促其課業，對兒子管教嚴格，經常以責打方式，曾打斷愛的小手，且造成兒子受傷；一旦她出面勸阻，先生會打的更嚴重。

她表示，今年8月31日晚間9時，因課業問題，先生再度責打兒子，造成兒子手部、背部整片瘀青紅腫，且將愛的小手打斷，寒、暑假仍要求兒子每天花7至8小時在課業上，再加上先生責打行為頻率增加，國一每周一次，國二每周二至三次，令她感到擔心。她向法院聲請臨時保護令，帶兒子搬離住處，進而提出通常保護令。

台南地院囑託台南市府家庭暴力暨性侵害防治中心鑑定，發現小孩在經歷家庭暴力後，目前仍會有作惡夢、警覺性高，不敢回去原居住地和社區、常常需要環顧四周，擔心遇到父親。兒子對父親的情緒呈現高度恐懼、憤怒、害怕、畏懼等，當心情不好時會在家裡捶牆，造成其的手指關節經常紅腫，情緒常常會莫名低落，所以會外出騎腳踏車，在原家時有高度自殺意念和自殺意圖。