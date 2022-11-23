遭陳福海涉賄波及 金門陳氏宗親會告楊鎮浯競辦

金門縣長楊鎮浯。聯合報系記者蔡家蓁／攝影 金門縣長楊鎮浯競選總部指縣長候選人陳福海送蛋糕涉賄，波及潁川堂陳氏宗親會；宗親會代表今天對楊陣營提告加重誹謗等罪，求償新台幣500萬元。楊陣營說，一切檢舉有憑有據。

楊鎮浯競選總部近日在記者會表示，無黨籍縣長候選人陳福海利用座談會場合發送超過百元西點蛋糕，主辦座談會的金門潁川堂陳氏宗親會表示無端受累、名聲遭受詆毀，今天由理事長陳進源與榮譽理事長陳聰泉，在律師陪同下到地檢署，控告楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉與發言人陳向鑫2人加重誹謗與誣告罪，並對民事損害求償500萬元，判決賠償金額全數捐做公益。

陳氏宗親會表示，石兆瑉和陳向鑫以召開記者會表示，陳福海分別在10月6日與11月10日兩天，在金城鎮兩個社區辦理座談活動尋求民眾支持，會後發送民眾價值分別為120元的西點餐盒與270元的知名蛋糕，在場還有爭取連任的金城鎮民代表候選人陳子芸。

宗親會說明，召開座談會時間為10月5日，並非10月6日，所謂120元的西點餐盒與270元的知名蛋糕，實際上僅為80元、90元，而且是陳氏宗親會自費購買，與陳福海和陳子芸無涉。

陳氏宗親會委任律師說明，石兆瑉、陳向鑫2人為圖選舉利益，未經查證，虛構上述不實內容，嚴重詆毀陳氏宗親會名譽；宗親會因而對石兆瑉、陳向鑫2人提出刑事加重誹謗等罪告訴，以及民事損害賠償500萬元，全數捐做公益。

楊陣營回應表示，總部提供加碼查賄檢舉獎金50萬元，有熱心民眾提供相關情資，檢舉陳福海陣營有賄選嫌疑，而且提供的證物價值經查明顯超過法務部規範的30元，競選總部基於維護國家選舉的公正性，直接向地檢署檢舉。

楊陣營發言人石兆瑉表示，不知為何引來陳福海陣營與陳氏宗親會的加重誹謗與誣告告訴，楊鎮浯競選總部自始並無誹謗他候選人的故意，而是對於可受公評之事，進行適當的評論，一切檢舉行為都為有憑有據。