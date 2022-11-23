民法18歲成年將上路 中央兒童及少年代表賴奕瑋「轉大人」　

民法18歲成年新制明年1月1日將施行，法務部推出Podcast「成年起步走」專輯節目及出版「民法成年指南」，今天對外公告，專輯、指南規畫成年後生活中的各式權利義務，期待能落實真正的青年自主。

法務部長蔡清祥表示，「成年起步走」特別運用年輕族群喜愛的Podcast網路媒體平台，將18歲成年的重要議題透過平台成為關注話題；蔡說，節目廣邀各年齡層人士暢談經驗及專業建議，今天推出第1集「為什麼要讓年輕人提早成年？」後，日後還會推續集。

曾任中央兒童及少年代表、且於明年1月1日就要「轉大人」的台大學生賴奕瑋，在記者會現場分享對成年的期待與擔心，賴說，同學在校外租屋、買電腦發生問題，如果成年後都可以自主行使法律上的權利。

Podcast專輯另有台灣青年民主協會理事長張育萌、公視「青春發言人」主持人、律師柯萱、「親子天下」媒體中心副總編輯蘇岱崙女士等人透過不同的視角，讓年輕族群認識不同的成年課題。

法務部指出，已為年輕族群編輯「民法成年指南」，書中為青年朋友們挑選出滿18歲成為大人前必須知道的18種民法知識，把複雜的法律關係簡化為淺顯易懂的QA；此外，指南也推出電子書版本，讓個青年人可隨時、隨地、隨手翻閱。