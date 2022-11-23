大選倒數 警查賄468件有4件縣市長層級

九合一選舉倒數，警方目前執行查賄468件，其中移送329件。警政署表示，進入現金買票高峰期，持續鎖定賄選熱區查察，呼籲企圖買票的候選人或樁腳勿心存僥倖。

刑事局統計截至昨天，移送賄選案329件、1333人；恐嚇、傷害、槍擊等選舉暴力案77件、113人；選舉賭盤、假訊息、誹謗、毀損或竊盜競選旗幟等妨害選舉案474件、593人，其中賭盤有42件、79人。

警方已執行查賄468件，其中縣市長層級4件、縣市議員層級88件、鄉鎮市長層級36件，這128件中羈押15件、29人。

無黨籍新竹市長候選人黃源甫涉嫌利用巡守隊舉辦中秋節聯歡晚會活動期間，穿競選背心拜票、拉票，並免費贈送民眾鼻腔沖洗器，檢方本月15日以投票交付賄賂罪起訴；金門洪姓縣長候選人被控贈送快篩試劑賄選，檢方上月底令3萬元交保。