台東單日3起賄選案 1鄉代准押2樁腳交保及限制住居

台東地檢署持續查賄再有斬獲，偵辦1鄉代候選人及2縣議員候選人樁腳涉嫌現金買票及開賭盤，檢察官訊後認鄉代候選人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，今天向法院聲請羈押獲准，另2樁腳分別諭令2萬元交保及限制住居。

地檢署表示，日前接獲情資有鍾姓鄉代候選人涉嫌以每票3000元現金買票，檢察官即指揮官山警分局偵辦，昨傳喚鍾及選民共6人到案。經檢察官訊問後，認為鍾違反選罷法， 犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，今向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調人員昨天也偵辦某縣議員候選人及鄉代候選人共同黃姓樁腳涉嫌買票，前往黃住所及其他相關處所，傳喚黃及選民共55人到案。訊後認為黃涉嫌以每票1000元現金交付賄賂選民，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，諭令2萬元交保，其餘選民請回。