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選戰倒數！調查局查賄火力全開 全台27候選人遭收押
選戰倒數72小時，調查局在查察賄選方面，總計有1430件賄選案件，目前已偵辦564案，賄選態樣玲瑯滿目，包括現金賄選、禮品賄選、餐飲賄選、假藉捐助賄選、搓圓仔湯、虛偽遷籍、選舉賭博、免費洗車等，其中有55案涉嫌人遭羈押，包括2名縣議員候選人，這55案中，候選人本人遭收押者有27人。
調查局查賄居冠的外勤處站是嘉義縣調查站、彰化縣調查站，這2站各偵辦賄選案數分別為87件、52件，調查局長王俊力為嘉勉同仁辛勞，這2天赴花東地區發給加菜金嘉勉該東部地區調查站，同時要求同仁選前倒數天4天 仍要強力查賄，確保選舉平順。
調查局指出，截至11月22日止，計有1430件賄選案件繫屬各地方檢察署，已偵辦564案，主要嫌疑人經交保者162案，經羈押者55案，另已移送86案。羈押55案中，候選人本人遭收押者有27案，分別為鄉長候選人2人、縣市議員候選人7人、鄉鎮民代表候選人9人及村里長候選人9人。
已偵辦的564案中，現金賄選325案，禮品賄選141案，餐飲賄選31案，假藉捐助賄選5案，搓圓仔湯3案，虛偽遷籍16案，選舉賭博7案，免費洗車等類型36案。另外，移送的86案中，如經檢察官起訴，調查局已依鼓勵檢舉賄選要點，在最短時間內報請法務部核撥檢舉獎金。
調查局呼籲，離投票日僅餘3日，候選人或支持者切勿以身試法，凡發現賄選犯行，可與調查局外勤調查處站聯繫，或點選調查局全球資訊網首頁「檢舉專區」之「檢舉專用信箱」提出檢舉，如經查獲，將可獲得政府頒發最高1000萬元、最低50萬元檢舉獎金。
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