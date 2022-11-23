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千元洋酒、現金3千買票 恆春里長候選人10萬交保

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

選戰倒數，屏東地檢署總動員查賄再有斬獲，恆春鎮陳姓里長候選人涉嫌以價值千元的洋酒和現金3000元，分別向陳姓和古姓選民買票，專案小組蒐集具體事證後，向法院聲請核發搜索票，昨天執行搜索並傳訊相關證人到案，扣得具體事證外，也有選民指證並繳回收受的賄賂，檢方向法院聲請羈押禁見，法院認為案情已明確，諭知10萬元交保並限制住居。

屏東地檢署選前指揮憲警調查察賄選，全縣累計已有20多案，多是基層的村里長和鄉鎮民代表選舉，迄未查獲縣議員和鄉鎮市長選舉相關賄選案；檢方強調，選前關鍵時刻總動員查賄，結合憲警調出擊，全力防止不法介入選舉，民眾若接獲任何候選人直接或間接賄選，務必儘速與地檢署聯繫檢舉。

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賄選 2022大選 屏東縣選舉

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