聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅東鎮長選舉綠營提告 國民黨：要告去告

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

羅東鎮長選舉倒數3天藍綠交鋒，民進黨候選人黃適超今天前往宜蘭地檢署，按鈴提告國民黨候選人吳秋齡、國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮，直指他們在鎮上懸掛看板、發送文宣是不實指控，有違選罷法，意圖使他不當選。張建榮說「要告去告」，吳秋齡陣營回擊黃以不實言論、似是而非的說法來錯誤引導。

黃適超說，吳秋齡一再抹黑汙衊、企圖影響他人格，吳的丈夫、「地下鎮長」魏炎輝在公共場合爆粗口，還拿他人生最傷痛的事來打擊；批吳參選迄今不談政績，無所不用其極抹黑，高掛不實看板，意圖影響選舉。

遭指控「假遷移真賣地」，黃適超說明，他主張羅東鎮公所遷建，現址將引進企業投資，興建大型百貨商場，與羅東之心鎮民廣場形成黃金商圈。

黃說，舊公路局停車場現為機關用地，前代理縣長陳金德2018年10月通過羅東公共設施保留地通盤檢討都市計畫，變更為廣場，並非國民黨杜撰的「商業用地」，表明「從沒說過會賣地」，要吳拿出證據，別狗急跳牆亂造謠。

對於署名中國國民黨宜蘭縣黨部的「呷碗內看碗外」看板，黃適超承諾參選羅東鎮長是他最後的選舉，自己會做好、做滿8年，至於遭控重用迷姦犯，黃澄清該男無下藥、迷奸，批國民黨手段惡劣，為選舉惡意詆毀，對年輕人造成二度傷害。

黃適超指出，今天接到選民電話，說吳陣營在羅東大街小巷懸掛不實看板，因此委請律師依選罷法意圖使人不當選，提告吳秋齡與國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮，呼籲吳還給羅東一個乾淨的選舉。

吳秋齡競總回擊，黃適超以不實言論、似是而非的說法來錯誤引導，他說只是要引進投資沒要賣地，但其羅東隊集團李錫欽、林意評等人，在代表會明確地說要賣給財團蓋百貨公司，以繁榮羅東。

吳競總進一步說明，舊公路局土地、鎮公所現址屬於機關用地，沒經過土地變更，沒財團願意冒風險來進行重大投資，若要經過都市計劃地目變更，則需冗長時間，到他下任都還無法執行。另，2018年10月，縣府專案變更該地為「廣場用地」，有公文為憑，明載變更為「商業用地」，黃擺明欺騙鎮民、睜眼說瞎話。

吳陣營批黃適超為10個月的副縣長任期，立刻辭掉縣議員的職務，且與黨內同志爭縣長、立委提名，酸他呷碗內看碗外，無法從一而終，至於重用強制性交犯是法院認證。

民進黨羅東鎮長候選人黃適超（左）今天前往宜蘭地檢署，提告國民黨候選人吳秋齡、國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮。記者林佳彣／攝影
民進黨羅東鎮長候選人黃適超（左）今天前往宜蘭地檢署，提告國民黨候選人吳秋齡、國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮。記者林佳彣／攝影
黃適超批吳秋齡無所不用其極抹黑，高掛不實看板，意圖使他不當選。記者林佳彣／攝影
黃適超批吳秋齡無所不用其極抹黑，高掛不實看板，意圖使他不當選。記者林佳彣／攝影

羅東 黃適超 國民黨 宜蘭縣選舉 2022大選

延伸閱讀

挨批掛勾黑道遭疑扛得起宜蘭精神？ 江聰淵：藍選情告急

黃適超選戰倒數衝刺 向羅東城隍爺發誓不賄選

綠營邀民主老兵相挺江聰淵、黃適超 催票喊找宜蘭光榮

羅東鎮公所改建案 藍綠交鋒爭搶選民認同

相關新聞

羅東鎮長選舉綠營提告 國民黨：要告去告

羅東鎮長選舉倒數3天藍綠交鋒，民進黨候選人黃適超今天前往宜蘭地檢署，按鈴提告國民黨候選人吳秋齡、國民黨宜蘭縣黨部主委張建...

苗檢查辦幽靈人口案 起訴1件涉嫌1票1000元買票

苗栗地檢署今天起訴後龍鎮黃姓里長候選人，及郭姓、蔡吳姓、林姓、陳姓樁腳，涉嫌1票1000元賄選，也是這次選舉，起訴的第5...

男二度縱火延燒4樓釀1死4傷悲劇 桃檢起訴殺人罪

桃園市龜山區復興路一處民宅上個月13日凌晨驚傳火警，釀1死4傷悲劇，檢警調查事發原因，竟是26歲陳姓男子縱火導致，全案訊...

士檢反賄選抽獎Switch主機、5百元禮券 52名得獎者出爐

九選一選舉倒數不到72小時，士林地檢署為鼓勵民眾反賄選，建立乾淨選舉風氣，從8月底起舉行為期3個月的反賄選獎徵答活動，吸...

汽修廠牙叉凸出騎士撞飛身亡 堆高機駕駛判8月賠344萬

苗栗縣余姓男子在3年前在汽修廠內作業時，沒有注意到升起的牙叉突出路面，當時八旬呂姓騎士行經該處，煞車不及而被撞飛，傷重不...

花蓮再傳鄉代候選人賄選 現金1000至3000元買票

距離投票日僅剩3天，花蓮再傳鄉民代表候選人賄選，萬榮鄉繼劉姓鄉代候選人送月餅、古姓鄉代候選人提供免費餐宴、高於行情工作酬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。