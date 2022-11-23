羅東鎮長選舉綠營提告 國民黨：要告去告

羅東鎮長選舉倒數3天藍綠交鋒，民進黨候選人黃適超今天前往宜蘭地檢署，按鈴提告國民黨候選人吳秋齡、國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮，直指他們在鎮上懸掛看板、發送文宣是不實指控，有違選罷法，意圖使他不當選。張建榮說「要告去告」，吳秋齡陣營回擊黃以不實言論、似是而非的說法來錯誤引導。

黃適超說，吳秋齡一再抹黑汙衊、企圖影響他人格，吳的丈夫、「地下鎮長」魏炎輝在公共場合爆粗口，還拿他人生最傷痛的事來打擊；批吳參選迄今不談政績，無所不用其極抹黑，高掛不實看板，意圖影響選舉。

遭指控「假遷移真賣地」，黃適超說明，他主張羅東鎮公所遷建，現址將引進企業投資，興建大型百貨商場，與羅東之心鎮民廣場形成黃金商圈。

黃說，舊公路局停車場現為機關用地，前代理縣長陳金德2018年10月通過羅東公共設施保留地通盤檢討都市計畫，變更為廣場，並非國民黨杜撰的「商業用地」，表明「從沒說過會賣地」，要吳拿出證據，別狗急跳牆亂造謠。

對於署名中國國民黨宜蘭縣黨部的「呷碗內看碗外」看板，黃適超承諾參選羅東鎮長是他最後的選舉，自己會做好、做滿8年，至於遭控重用迷姦犯，黃澄清該男無下藥、迷奸，批國民黨手段惡劣，為選舉惡意詆毀，對年輕人造成二度傷害。

黃適超指出，今天接到選民電話，說吳陣營在羅東大街小巷懸掛不實看板，因此委請律師依選罷法意圖使人不當選，提告吳秋齡與國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮，呼籲吳還給羅東一個乾淨的選舉。

吳秋齡競總回擊，黃適超以不實言論、似是而非的說法來錯誤引導，他說只是要引進投資沒要賣地，但其羅東隊集團李錫欽、林意評等人，在代表會明確地說要賣給財團蓋百貨公司，以繁榮羅東。

吳競總進一步說明，舊公路局土地、鎮公所現址屬於機關用地，沒經過土地變更，沒財團願意冒風險來進行重大投資，若要經過都市計劃地目變更，則需冗長時間，到他下任都還無法執行。另，2018年10月，縣府專案變更該地為「廣場用地」，有公文為憑，明載變更為「商業用地」，黃擺明欺騙鎮民、睜眼說瞎話。