苗檢查辦幽靈人口案 起訴1件涉嫌1票1000元買票
苗栗地檢署今天起訴後龍鎮黃姓里長候選人，及郭姓、蔡吳姓、林姓、陳姓樁腳，涉嫌1票1000元賄選，也是這次選舉，起訴的第5件現金買票案，在押的黃姓里長候選人及郭姓樁腳，近日內移審苗栗地方法院。
檢察官張文傑今天偵查終結，起訴黃姓候選人、4名樁腳，及10名選民，檢方指出，黃、郭等人今年11月間分工，涉嫌以每票1000元向11位選民賄選，希望投票支持黃，黃、郭雖否認犯行，但蔡吳、林、陳及10名選民均坦承犯行。
收受賄賂10名選民坦承犯行，分別獲緩起訴或職權不起訴處分，其中1名否認犯行，經審酌證據後一併起訴，目前黃、郭仍在押，全案將於近日移審苗栗地院，由法院裁定是否續押。
另案檢察官曾亭瑋指揮苗栗縣警局大湖分局、調查局苗栗縣調查站等單位組成專案小組，昨天傳喚通知大湖鄉鄉民代表林姓候選人、共犯劉姓男子等3人，及4名選民到案說明，檢察官訊問後，認為涉犯幽靈人口，諭知林7萬元，劉等3人3萬元交保候傳，其餘選民則分別諭知限制住居或請回。
苗栗地檢署指出，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為；單純為了投票而虛偽遷移戶籍，則屬幽靈人口之妨害投票罪，請勿以身試法。本署對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹之保密措施，請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線0800-024099按4。
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