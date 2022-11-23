男二度縱火延燒4樓釀1死4傷悲劇 桃檢起訴殺人罪

桃園市龜山區復興路一處民宅上個月13日凌晨驚傳火警，釀1死4傷悲劇，檢警調查事發原因，竟是26歲陳姓男子縱火導致，全案訊後今依殺人罪起訴。

檢警調查，陳姓男子是中度智能障礙患者，有行為規範障礙和情感障礙等情，雖尚有生活自理及基本溝通理解能力，也知放火是違法，卻明知故犯，自高中開始就有偷竊和放火行為。

今年9月3日凌晨2時，陳男在龜山區萬壽路一間瓦斯行前點火燒雨衣，濃煙把瓦斯行和鄰近店鋪燻黑，火勢也險些燒到瓦斯行門口擺放的瓦斯桶，幸消防隊及時趕抵才未釀嚴重災害；今年10月13日凌晨3時，陳男又在龜山區復興路一段商家燒雨衣，結果這次火勢波及騎樓的電動車和高壓電板向上延燒到2、3、4樓的出租套房，導致4名租客分別被濃煙嗆傷和烈火灼傷，還有1名50多歲印尼籍女租客因逃生不及，葬身火場。

偵訊時，陳男坦承放火，且10月縱火時，曾在現場停留，確認火勢燒起來才離開，但對於縱火動機始終交代不清；檢方認為陳男縱火釀1人死亡，且有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准，進一步追查後，認定陳男涉犯殺人罪等。全案移審後，法院也裁定羈押。