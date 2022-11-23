男二度縱火延燒4樓釀1死4傷悲劇 桃檢起訴殺人罪

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市龜山區復興路一處民宅上個月13日凌晨驚傳火警，釀1死4傷悲劇，檢警調查事發原因，竟是26歲陳姓男子縱火導致，全案訊後今依殺人罪起訴。

檢警調查，陳姓男子是中度智能障礙患者，有行為規範障礙和情感障礙等情，雖尚有生活自理及基本溝通理解能力，也知放火是違法，卻明知故犯，自高中開始就有偷竊和放火行為。

今年9月3日凌晨2時，陳男在龜山區萬壽路一間瓦斯行前點火燒雨衣，濃煙把瓦斯行和鄰近店鋪燻黑，火勢也險些燒到瓦斯行門口擺放的瓦斯桶，幸消防隊及時趕抵才未釀嚴重災害；今年10月13日凌晨3時，陳男又在龜山區復興路一段商家燒雨衣，結果這次火勢波及騎樓的電動車和高壓電板向上延燒到2、3、4樓的出租套房，導致4名租客分別被濃煙嗆傷和烈火灼傷，還有1名50多歲印尼籍女租客因逃生不及，葬身火場。

偵訊時，陳男坦承放火，且10月縱火時，曾在現場停留，確認火勢燒起來才離開，但對於縱火動機始終交代不清；檢方認為陳男縱火釀1人死亡，且有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准，進一步追查後，認定陳男涉犯殺人罪等。全案移審後，法院也裁定羈押。

起訴指出，陳男雖有精神障礙，但他知道放火違法，也知道行為可能危及他人生命安全，若在騎樓縱火，不只會燒毀民宅，也會使屋裡民眾逃生不及喪命，結果仍連續縱火，因此先後2次行為分別依放火燒毀他人所有物致生公共危險罪和殺人罪起訴。

桃園市龜山區復興路一段上個月火警釀1死4傷，桃園地檢署查出中度智障的陳姓男子縱火，今依殺人罪起訴。記者陳俊智/翻攝
桃園市龜山區復興路一段上個月火警釀1死4傷，桃園地檢署查出中度智障的陳姓男子縱火，今依殺人罪起訴。記者陳俊智/翻攝
桃園市龜山區復興路一段上個月火警釀1死4傷，桃園地檢署查出中度智障的陳姓男子縱火，今依殺人罪起訴。記者陳俊智/翻攝
桃園市龜山區復興路一段上個月火警釀1死4傷，桃園地檢署查出中度智障的陳姓男子縱火，今依殺人罪起訴。記者陳俊智/翻攝
桃園市龜山區復興路一段上個月火警釀1死4傷，桃園地檢署查出中度智障的陳姓男子縱火，今依殺人罪起訴。記者陳俊智/翻攝
桃園市龜山區復興路一段上個月火警釀1死4傷，桃園地檢署查出中度智障的陳姓男子縱火，今依殺人罪起訴。記者陳俊智/翻攝

縱火 殺人

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