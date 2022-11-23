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士檢反賄選抽獎Switch主機、5百元禮券 52名得獎者出爐

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

九選一選舉倒數不到72小時，士林地檢署為鼓勵民眾反賄選，建立乾淨選舉風氣，從8月底起舉行為期3個月的反賄選獎徵答活動，吸引2千人參與，人數創新高，今天檢察長繆卓然抽獎抽出2台Switch遊戲主機及50張5百元商品禮券，得獎者名單將公布在士檢反賄選網站及臉書粉專，觀護人將致電通知得獎者，並確認地址後，寄出禮品。

士林地檢署檢察長繆卓然今天以電腦亂數隨機抽獎，從2千多位參與有獎徵答的民眾中，抽出2台Switch遊戲主機及50張商品禮券，共有52名得獎者，名單公布在士林地檢署反賄選網站及臉書粉絲專頁；觀護人將會打電話通知得獎者，並確認資訊無誤，掛號寄出反賄選禮品。

檢察長繆卓然，今抽獎中再次強調，今年查察賄選有 4 項特色，包括採用科技偵查、防範虛擬通貨、 嚴查金流，及速查假訊息。士檢指出，新興數位支付工具日益普及，包括行動支付、電子錢包、虛擬貨幣等，都可能成為賄選的工具，檢方會速查假訊息，查明事實真相，立即澄清，避免影響到選舉。

日前已進入選前關鍵時刻，檢方呼籲，民眾發現賄選行為，應勇於撥打檢舉賄選專線「0800-024-099 撥通之後按4」，或於本署網站 (http://www.slc.moj.gov.tw)、臉書粉絲專頁掃描 QRcode「士檢檢舉賄選信箱」共同反賄選。

九選一選舉倒數不到72小時，士林地檢署為鼓勵民眾反賄選，建立乾淨選舉風氣，從8月底起舉行為期3個月的反賄選獎徵答活動，吸引2千人參與，人數創新高，今天檢察長繆卓然抽獎抽出2台Switch遊戲主機及50張商品禮券，得獎者名單公布在士檢反賄選網站及臉書粉專。記者蕭雅娟／攝影
九選一選舉倒數不到72小時，士林地檢署為鼓勵民眾反賄選，建立乾淨選舉風氣，從8月底起舉行為期3個月的反賄選獎徵答活動，吸引2千人參與，人數創新高，今天檢察長繆卓然抽獎抽出2台Switch遊戲主機及50張商品禮券，得獎者名單公布在士檢反賄選網站及臉書粉專。記者蕭雅娟／攝影
九選一選舉倒數不到72小時，士林地檢署為鼓勵民眾反賄選，建立乾淨選舉風氣，從8月底起舉行為期3個月的反賄選獎徵答活動，吸引2千人參與，人數創新高，今天檢察長繆卓然抽獎抽出2台Switch遊戲主機及50張商品禮券，得獎者名單公布在士檢反賄選網站及臉書粉專。記者蕭雅娟／攝影
九選一選舉倒數不到72小時，士林地檢署為鼓勵民眾反賄選，建立乾淨選舉風氣，從8月底起舉行為期3個月的反賄選獎徵答活動，吸引2千人參與，人數創新高，今天檢察長繆卓然抽獎抽出2台Switch遊戲主機及50張商品禮券，得獎者名單公布在士檢反賄選網站及臉書粉專。記者蕭雅娟／攝影

賄選 假訊息

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