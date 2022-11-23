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汽修廠牙叉凸出騎士撞飛身亡 堆高機駕駛判8月賠344萬
苗栗縣余姓男子在3年前在汽修廠內作業時，沒有注意到升起的牙叉突出路面，當時八旬呂姓騎士行經該處，煞車不及而被撞飛，傷重不治身亡，台中高分院昨駁回上訴，仍判余8月徒刑，民事部分，一審判余要賠344.6萬元給死者家人。
判決指出，苗栗縣余姓男子在2019年3月27日晚間6時許，在苑裡鎮東西五路旁的汽車修配廠內，執行堆高機作業，當時余駕駛堆高機在廠內迴轉時執行卸貨時，沒有注意到升高的牙叉已突出到路面，當時八旬的呂姓機車騎士行經該處，因煞車不及，撞上牙叉後，連人帶車噴飛墜地。
余男發現呂男撞飛後，摔落到水溝裡，余趕緊將呂拉出水溝後做CPR，救護車將呂送醫後，呂仍因腸穿孔、腦出血、全身多處骨折等傷勢，在同年6月17日身亡。
全案檢方依過失致死罪送辦，全案一審審理時，余男行使緘默權，否認有過失致死的犯行，而余男的律師也辯稱，當時警詢時余男的說法，只是假設語氣，無法排除呂是為了閃避小動物而自摔的可能性。
不過一審仍根據現場證據，以及第一時間余男在警詢時的說法，事證明確，依過失致死罪判刑8月，民事部分，余得賠死者配偶、子女344.6萬元。
全案上訴台中高分院後，合議庭昨天宣判，仍維持一審認定，駁回上訴。
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