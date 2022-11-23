花蓮再傳鄉代候選人賄選 現金1000至3000元買票

距離投票日僅剩3天，花蓮再傳鄉民代表候選人賄選，萬榮鄉繼劉姓鄉代候選人送月餅、古姓鄉代候選人提供免費餐宴、高於行情工作酬勞予選民涉嫌行賄後，又有江姓鄉代候選人以每票1000元至3000元現金買票，經檢方帶回訊問後，諭知具保8萬元。

檢方指出，江姓鄉代候選人登記參選後，在9月至11月期間，親自以每票現金1000元至3000元不等的對價，向選區有投票權的選民交付賄賂，請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。

經檢調警多日蒐證，昨天檢察官王柏舜指揮，通知江姓鄉代候選人及可疑受賄民眾等11人到案說明，並持搜索票扣押相關證據及現金不法所得。

檢方複訊後，認為江姓鄉代候選人涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項行求、期約及交付賄賂，犯罪嫌疑重大，因證據充足，無羈押必要，諭知具保8萬元。