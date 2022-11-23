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手持香菸闖紅燈遭攔查 機車騎士飆罵員警還動手下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

郭姓男子今年10月20日下午5時33分許，在台南永康中華路286巷口，因騎乘機車手持香菸及闖越紅燈為警攔查，不服以三字經辱罵永康警分局，作勢毆打員警、徒手推擠兩警及拉扯，致兩警左手擦挫傷，當場逮捕，經酒測0.08毫克，台南地院認他犯妨害公務執行罪處3月。

檢警調查，郭明知永康分局復興派出所陳、楊姓員警是依法執行職務的警員，當場以「幹你娘」、「你講什麼瘋話」等語辱罵陳，並作勢要毆打陳、徒手推擠陳、楊及與2人發生拉扯，致警員陳受左手擦挫傷，楊則受左手背擦挫傷，妨害兩警依法執行職務。

兩警見狀當場將郭逮捕，同日下午對他施以吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣酒精濃度達每公升0.08毫克。

郭於偵查時坦承犯行，並永康分局復興派出所密錄器錄影擷取畫面、員警傷勢照片、酒精測定紀錄表等佐證，法官認事證明確。

台南地院指出，郭犯侮辱公務員、妨害公務罪嫌，以一行為觸犯2罪名，為想像競合犯，從一重妨害公務罪嫌處斷。

台南地院審酌，郭前因毀損案件，經桃園地院判處3月確定，前年底執行完畢。郭因交通違規為警攔查後，經警發覺有飲酒駕車情況，應理性態度面對，因心急離開而無法控制情緒，竟對依法執行職務公務員以穢詞辱罵，並施強暴，顯然欠缺尊重他人態度，並漠視公權力存在，也有損公務員執法尊嚴，法治觀念淡薄。惟考量其犯後坦認犯行，依法量處其刑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台南地院審酌，郭男因交通違規為警攔查後，經警發覺有飲酒駕車情況，竟對依法執行職務公務員以穢詞辱罵，並施強暴，認他犯妨害公務執行罪處3月。圖／本報資料照
台南地院審酌，郭男因交通違規為警攔查後，經警發覺有飲酒駕車情況，竟對依法執行職務公務員以穢詞辱罵，並施強暴，認他犯妨害公務執行罪處3月。圖／本報資料照

台南 妨害公務 公務員

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