快訊

獨／汪小菲火爆毀新婚夜 傳曾向大S求助金援4千多萬救急

5劑免費快篩又來了！12/1起幼兒、長者可再領 第8輪實名制同步實施

直播／疫情平穩 今增本土17,841、境外51、病歿31

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10年內3度酒駕 爆乳妹再犯撞死人 法院：自首是鼓勵真心悔悟者

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

女子林筱路10年內3度酒駕，今年6月酒駕開BMW Z4敞篷跑車，衝撞淡水竹圍派出所前的路面施工工地，撞死54歲方姓交管工人。林女雖留在現場認罪，但法院認定她撞進派出所前施工工地，肇事後被大型工程車擋住，又被眾多施工工人包圍，無處可逃，不得不留在現場。「自首是鼓勵真心悔悟者可得減刑」林女則不宜減刑，全案依刑法10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具而致人於死罪，判處7年6月徒刑。

林女在法庭上供稱，警察到場時我下車很久了，警察問肇事者是誰，「我說我自己」警察到場前沒有離開現場。辯護人稱林女情況符合自首，懇請鈞院依自首減刑。

刑法第62條自首規定，從「一律必減其刑」修正為「得減輕其刑」裁判者可視具體情況決定減輕其刑，誠悔悟者可得減刑自新之機，而狡黠陰暴之徒亦無所遁飾。

判決指出，林女今年6月21日凌晨1時許，從台北無照駕車到淡水，衝入竹圍派出所前「預約經常性路面零星修補工程」因酒後操控動力交通工具能力減低，在距離施工路段270公尺出，未注意限速50公里，也沒看到施工警示標誌，1點52分許，以時速80.76公里超速行駛，進入施工範圍，撞上路面修護工程圍欄內執行交通疏導的方姓男子，導致方男多重性外傷死亡，林女當日2點22分，酒測值每公升0.77毫克。

合議庭指出，林女雖符合自首條件，惟認不宜減輕其刑。經勘驗筆錄、監視器影像，可見林女撞擊方男後，行駛路線前方、左右均擺放多個交通錐限制行駛路線，林女煞停位置前方被大型工程車阻擋，後續又倒車駛回撞擊地點途中，有至少6、7名施工人員圍繞其車旁。林女肇事犯行遭監視器拍下，被眾多施工工人發現包圍，肇事地點又正好位在派出所前方，犯行無所遁形，沒有餘地逃跑，就算林女留在現場坦承肇事，毋寧出於時勢所逼，不得不然而為。

合議庭審酌，林女曾2度酒駕，仍不知自制，先前判決確定10年內，再度選擇飲酒後無照駕車上路，吐氣所含酒精濃度達每公升0.77毫克，行車速率更達每小時80公里，均超出法律容許範圍甚多，終因酒精作用影響注意力、反應力及操控能力，疏未注意駛入道路施工範圍，撞擊閃避不及的方男致死，公然漠視法律規範，惡性甚篤，不僅使被害人家屬承受驟失至親之極大悲痛，也視大眾交通安全為無物，所生損害重大，不宜輕縱。

林女2014年4月間在台北市中正區新生南路酒駕自撞，送醫抽血換算酒測值每公升0.97毫克，遭依公共危險罪判刑3月；3個月後又在北市中山區酒駕被逮，酒測值每公升0.8毫克，判刑3月。2案經法院裁定應執行5月徒刑確定，林女卻遲未繳罰金，2015年被2度通緝，2015年5月18日經逮捕歸案，隔天即易科罰金執行完畢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女子林筱路10年內3度酒駕，今年6月酒駕開BMW Z4敞篷跑車，衝撞淡水竹圍派出所前的路面施工工地，撞死54歲方姓交管工人。林女雖留在現場認罪，但法院認定她撞進派出所前施工工地，肇事後被大型工程車擋住，又被眾多施工工人包圍，無處可逃，不得不留在現場。「自首是鼓勵真心悔悟者可得減刑」林女則不宜減刑。圖／本報資料照片
女子林筱路10年內3度酒駕，今年6月酒駕開BMW Z4敞篷跑車，衝撞淡水竹圍派出所前的路面施工工地，撞死54歲方姓交管工人。林女雖留在現場認罪，但法院認定她撞進派出所前施工工地，肇事後被大型工程車擋住，又被眾多施工工人包圍，無處可逃，不得不留在現場。「自首是鼓勵真心悔悟者可得減刑」林女則不宜減刑。圖／本報資料照片
女子林筱路10年內3度酒駕，今年6月酒駕開BMW Z4敞篷跑車，衝撞淡水竹圍派出所前的路面施工工地，撞死54歲方姓交管工人。林女雖留在現場認罪，但法院認定她撞進派出所前施工工地，肇事後被大型工程車擋住，又被眾多施工工人包圍，無處可逃，不得不留在現場。「自首是鼓勵真心悔悟者可得減刑」林女則不宜減刑。圖／本報資料照片
女子林筱路10年內3度酒駕，今年6月酒駕開BMW Z4敞篷跑車，衝撞淡水竹圍派出所前的路面施工工地，撞死54歲方姓交管工人。林女雖留在現場認罪，但法院認定她撞進派出所前施工工地，肇事後被大型工程車擋住，又被眾多施工工人包圍，無處可逃，不得不留在現場。「自首是鼓勵真心悔悟者可得減刑」林女則不宜減刑。圖／本報資料照片
女子林筱路10年內3度酒駕，今年6月酒駕開BMW Z4敞篷跑車，衝撞淡水竹圍派出所前的路面施工工地，撞死54歲方姓交管工人。林女雖留在現場認罪，但法院認定她撞進派出所前施工工地，肇事後被大型工程車擋住，又被眾多施工工人包圍，無處可逃，不得不留在現場。「自首是鼓勵真心悔悟者可得減刑」林女則不宜減刑。圖／取自林女臉書
女子林筱路10年內3度酒駕，今年6月酒駕開BMW Z4敞篷跑車，衝撞淡水竹圍派出所前的路面施工工地，撞死54歲方姓交管工人。林女雖留在現場認罪，但法院認定她撞進派出所前施工工地，肇事後被大型工程車擋住，又被眾多施工工人包圍，無處可逃，不得不留在現場。「自首是鼓勵真心悔悟者可得減刑」林女則不宜減刑。圖／取自林女臉書

酒駕 自首 警察

延伸閱讀

3度酒駕檢方不准易科 未給陳述機會法院命檢重做處分

10年內3度酒駕 爆乳妹酒駕高速撞死工人 判刑7年6月

影／台中男酒駕開車偏移 先撞燈箱後撞斷路燈送法辦

影／挺高虹安！點名柯建銘、林冠年 民眾黨戰將籲適可而止

相關新聞

周刊寫她黏「保時捷男」 新婚的雞排妹爆哭：外界以為我是第三者

「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）月初才剛宣布與大3歲的日本醫生男友AKIRA結婚，而她不滿鏡週刊去年報導她黏上有女友的「保...

慘！保育長鬃山羊淪賄選物 候選人委託獵人捕殺送選民

選舉倒數3天，台中和平區民代表會傳出獵殺保育類長鬃山羊行賄案，檢警接獲檢舉昨發動搜索，查獲第一選區候選人管慧莉涉嫌委託獵...

花蓮再傳鄉代候選人賄選 現金1000至3000元買票

距離投票日僅剩3天，花蓮再傳鄉民代表候選人賄選，萬榮鄉繼劉姓鄉代候選人送月餅、古姓鄉代候選人提供免費餐宴、高於行情工作酬...

手持香菸闖紅燈遭攔查 機車騎士飆罵員警還動手下場慘

郭姓男子今年10月20日下午5時33分許，在台南永康中華路286巷口，因騎乘機車手持香菸及闖越紅燈為警攔查，不服以三字經...

10年內3度酒駕 爆乳妹再犯撞死人 法院：自首是鼓勵真心悔悟者

女子林筱路10年內3度酒駕，今年6月酒駕開BMW Z4敞篷跑車，衝撞淡水竹圍派出所前的路面施工工地，撞死54歲方姓交管工...

桃園復興再傳區長候選人涉賄 檢察官命20萬元交保

地方選舉將屆，桃園市復興區頻傳賄選。桃園地檢署日前依違反選罷法起訴用餐會買票的區長候選人楊春樹，又接獲區長候選人曾志湘涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。