10年內3度酒駕 爆乳妹再犯撞死人 法院：自首是鼓勵真心悔悟者

女子林筱路10年內3度酒駕，今年6月酒駕開BMW Z4敞篷跑車，衝撞淡水竹圍派出所前的路面施工工地，撞死54歲方姓交管工人。林女雖留在現場認罪，但法院認定她撞進派出所前施工工地，肇事後被大型工程車擋住，又被眾多施工工人包圍，無處可逃，不得不留在現場。「自首是鼓勵真心悔悟者可得減刑」林女則不宜減刑，全案依刑法10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具而致人於死罪，判處7年6月徒刑。

林女在法庭上供稱，警察到場時我下車很久了，警察問肇事者是誰，「我說我自己」警察到場前沒有離開現場。辯護人稱林女情況符合自首，懇請鈞院依自首減刑。

刑法第62條自首規定，從「一律必減其刑」修正為「得減輕其刑」裁判者可視具體情況決定減輕其刑，誠悔悟者可得減刑自新之機，而狡黠陰暴之徒亦無所遁飾。

判決指出，林女今年6月21日凌晨1時許，從台北無照駕車到淡水，衝入竹圍派出所前「預約經常性路面零星修補工程」因酒後操控動力交通工具能力減低，在距離施工路段270公尺出，未注意限速50公里，也沒看到施工警示標誌，1點52分許，以時速80.76公里超速行駛，進入施工範圍，撞上路面修護工程圍欄內執行交通疏導的方姓男子，導致方男多重性外傷死亡，林女當日2點22分，酒測值每公升0.77毫克。

合議庭指出，林女雖符合自首條件，惟認不宜減輕其刑。經勘驗筆錄、監視器影像，可見林女撞擊方男後，行駛路線前方、左右均擺放多個交通錐限制行駛路線，林女煞停位置前方被大型工程車阻擋，後續又倒車駛回撞擊地點途中，有至少6、7名施工人員圍繞其車旁。林女肇事犯行遭監視器拍下，被眾多施工工人發現包圍，肇事地點又正好位在派出所前方，犯行無所遁形，沒有餘地逃跑，就算林女留在現場坦承肇事，毋寧出於時勢所逼，不得不然而為。

合議庭審酌，林女曾2度酒駕，仍不知自制，先前判決確定10年內，再度選擇飲酒後無照駕車上路，吐氣所含酒精濃度達每公升0.77毫克，行車速率更達每小時80公里，均超出法律容許範圍甚多，終因酒精作用影響注意力、反應力及操控能力，疏未注意駛入道路施工範圍，撞擊閃避不及的方男致死，公然漠視法律規範，惡性甚篤，不僅使被害人家屬承受驟失至親之極大悲痛，也視大眾交通安全為無物，所生損害重大，不宜輕縱。

林女2014年4月間在台北市中正區新生南路酒駕自撞，送醫抽血換算酒測值每公升0.97毫克，遭依公共危險罪判刑3月；3個月後又在北市中山區酒駕被逮，酒測值每公升0.8毫克，判刑3月。2案經法院裁定應執行5月徒刑確定，林女卻遲未繳罰金，2015年被2度通緝，2015年5月18日經逮捕歸案，隔天即易科罰金執行完畢。