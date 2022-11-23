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桃園復興再傳區長候選人涉賄 檢察官命20萬元交保

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

地方選舉將屆，桃園市復興區頻傳賄選。桃園地檢署日前依違反選罷法起訴用餐會買票的區長候選人楊春樹，又接獲區長候選人曾志湘涉以禮品買票，檢察官昨兵分多路搜索，帶回曾志湘及相關人等訊問，認定曾男投票行賄罪嫌重大，但無羈押必要，最後命20萬元交保。

據悉，曾志湘是桃園升格之後第一屆復興區長，升格前也曾選過鄉民代表，過去還擔任過桃園縣農會理事、復興鄉農會理事長、復興鄉公所秘書等職，地方服務有一定口碑，但2018年爭取連任失利，此次選舉捲土重來，以無黨籍身分再戰區長一職。

不過，桃園檢調收到風聲，指曾志湘涉嫌以禮品買票，檢察官昨指揮警、調和移民署專勤隊人員兵分8路搜索，帶回曾志湘在內共25人訊問，訊後將曾與3名關係人列被告，命曾20萬元交保，另外3人則分別以20萬元、5萬元交保和請回。

另外，桃檢也接獲復興一名黃姓區民代表候選人涉嫌以現金賄選，昨拘提相關人等到案，訊後認定黃男與呂姓女子罪嫌重大，加上全案尚有其他證人未到案，恐有串證之虞，今天向法院聲請羈押禁見。

桃園地檢署日前依違反選罷法起訴復興區長候選人楊春樹，昨天再認同為候選人的前區長曾志湘以禮品賄選罪嫌重大，命曾志湘20萬元交保。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署日前依違反選罷法起訴復興區長候選人楊春樹，昨天再認同為候選人的前區長曾志湘以禮品賄選罪嫌重大，命曾志湘20萬元交保。記者陳俊智／攝影

賄選 2022大選 桃園市選舉

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