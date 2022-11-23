座談會送麵包賄選？陳氏宗親會狀告楊鎮浯陣營加重誹謗

金門縣長候選人楊鎮浯陣營在15日告發對手陳福海，「利用座談會場合發送超過百元的西點蛋糕」，明顯已違反公職人員選舉罷免法，但此舉造成當天座談會的主辦單位金門縣潁川堂陳氏宗親會的困擾，陳氏宗親會今天到地檢署對石兆瑉、陳向鑫2人提出刑事加重誹謗與誣告，另提民事損害賠償新台幣500萬元，以維聲譽並正視聽。

社團法人福建省金門縣潁川堂陳氏宗親會理事長陳進源與榮譽理事長陳聰泉兩人今天上午9時許，在律師的陪同下，前往金門地檢署提告。

陳聰泉表示，他們往年都會下鄉辦了20多場的陳氏宗親座談會，傾聽鄉親意見、聯繫彼此情誼，今年因為疫情順延到最近舉行，沒想到卻因為選舉，被有心人利用，他說，座談會是採開放式，當中也有陳氏媳婦與子婿來參與，未限定特定人士，沒想到竟遭到誣指跟選舉有關，造成不少鄉親都被約談，引起外界的誤會與困擾。

陳氏宗親會表示，宗親會召開座談會時間為10月05日，並非10月06日；所謂分別為120元的西點餐盒與270元的知名蛋糕，實際上僅為80元、90元，且是陳氏宗親會自費購買，與陳福海、陳子芸無涉。

陳氏宗親會的委任律師也說明， 石兆瑉、陳向鑫分別為楊鎮浯競選總部執行長、發言人身分，2人為圖選舉利益，未經查證，即以前揭虛構不實內容方式，藉由電子媒體、網路，傳遞散布污衊陳氏宗親會以召開座談會方式提供陳福海、陳子芸對有投票權之人交付賄絡，陳氏是最大宗親會，此舉已嚴重詆毀陳氏宗親會名譽。

針對石、陳兩人誣指行為，陳氏宗親會予以譴責，僅能透過訴訟以正視聽，希望告訴選民，陳氏宗親會並未介入選舉，所有相關指控，都非事實。宗親會說2人以不實內容遂行妨害選舉公正之行為，讓陳氏宗親會無端受累，所以對石兆瑉、陳向鑫2人提出刑事加重誹謗等罪告訴，及民事損害賠償新台幣500萬元方式，陳氏宗親會也說，未來就判決賠償金額將全數捐做公益。

對此，楊鎮浯陣營回應，為維護選舉的公平性、淨化地區選風，楊鎮浯競選總部提供加碼查賄檢舉獎金50萬元，如今有熱心民眾提供相關情資，檢舉陳福海陣營有賄選之嫌，且該民眾提供之證物的價值經查也明顯超過法務部規範的30元，所以競選總部基於維護國家選舉之公正性，逕向金門地檢署進行檢舉。