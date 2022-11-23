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藍批不查林佳龍計程車廣告涉賄 新北檢：已陸續傳喚人員、調資料

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

民進黨新北市長候選人林佳龍計程車廣告事件遭質疑涉嫌賄選，新北市議員廖先翔、議員候選人林鼎超今舉行記者會，認為新北地檢署應在最後72小時盡速偵辦「別再打迷糊仗」，選民有知的權利；新北地檢署回應，目前案件已進行傳喚人員、指揮警方調閱資料，正積極偵辦中。

林鼎超表示，雖然新北地檢署說11月8日接獲檢舉就分案偵辦，但調查進度如何，至今都沒有說明。林三點質疑，首先檢調是否有偵訊接受林佳龍陣營委託的四位計程車司機；第二，林佳龍陣營已經承認跟計程車司機有廣告合約，但為何至今不敢公布內容；第三，檢調有無傳喚拿到錢的計程車司機當證人，呼籲「檢調不要打迷糊仗，林佳龍不要再躲了！」

林佳龍競選辦公室發言人李晏榕表示，對於計程車廣告案件，競辦早已按鈴控告指稱賄選的桃園市議員詹江村與新北市議員葉元之「意圖使人不當選」。李晏榕說，計程車宣傳廣告本身就是一件單純廣告委託案，林佳龍陣營百分之百禁得起檢驗，呼籲侯陣營不要再浪費社會資源，把握僅剩的時間爭取選民的支持才是正道。

新北地檢署表示，本月8日接獲檢舉及通報後，當日即分選他案由檢察官依法偵辦，目前已傳喚部分人員到署說明，並指揮司法警察調閱相關資料。因偵查不公開原則，無法進一步詳細說明案情，將秉持毋枉毋縱的態度，儘速查明事實、依法處理，以維護乾淨選風。

據悉，新北檢已將此案分給專辦貪瀆、賄選等重大案件的黑金組檢察官進行調查。

新北市議員廖先翔、議員候選人林鼎超認為新北地檢署應在最後72小時盡速偵辦「別再打迷糊仗」；新北檢回應，案件因正在偵查中，基於偵查不公開原則，無法進一步詳細說明，但已傳喚部分相關人員到案，並指揮警方調閱資料。記者劉懿萱／攝影
新北市議員廖先翔、議員候選人林鼎超認為新北地檢署應在最後72小時盡速偵辦「別再打迷糊仗」；新北檢回應，案件因正在偵查中，基於偵查不公開原則，無法進一步詳細說明，但已傳喚部分相關人員到案，並指揮警方調閱資料。記者劉懿萱／攝影

新北市長 林佳龍 2022大選

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