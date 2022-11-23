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冒國泰蔡宏圖次子貸款 「騙扁小子」黃琪男密友不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國泰世華銀行上海經濟自貿區分行2019年5月間，接獲自稱是國泰金控董事長蔡宏圖次子、董事蔡宗憲電子郵件，表示欲貸款2500萬元投資，並由「騙扁小子」男性密友蘇立民出面申貸。後來行方驚覺有異，控告蘇男及提供帳戶的謝姓、張姓男子3人涉嫌詐欺得利未遂，但因銀行人員證稱，未因蔡宗憲身分而有任何特殊待遇，且貸款未成功，台北地檢署因此將蘇男3人不起訴。

當時國泰世華銀行在申辦貸款過程中，發現蘇男竟是黃琪密友，懷疑又遇上黃琪先前假冒名人四處詐騙於是立刻提告，落網的蘇、謝等人也確實供稱，是黃琪叫他們去貸款，但黃琪對此即冒用蔡宗憲名義發信均予以否認。加上當初電子郵件發信地在香港，黃琪也未參與任何申貸過程，難以證明黃琪與該案有關。

2019年5、6月間，國泰世華銀行上海自貿區分行的馬姓行長，接獲上述自稱是蔡宗憲的電子郵件，表示自己因工人在香港，因為欲投資台南市某建案而有貸款需求，馬姓行長於是轉由台南分行一名負責放款業務的葉姓協理承辦。

後來蘇男代理人的身分現身台南分行，並提供相關財務證明文件，後來因申貸條件不佳，遭拒絕未獲核貸，行方直到結案後才發現，蘇男是黃琪密友，懷疑蘇、黃等人聯手冒名蔡宗憲向自家銀行貸款而提告。

國泰世華相關承辦人員證稱，當時只是接到上級轉介申貸案件，審核過程沒有因為蔡宗憲的董事身分，而有任何特權或優惠，檢察官考量申貸過程均依規定循正常程序進行，國泰世華最後也確實把關駁回蘇男等人貸款，查無任何施用詐術的犯罪嫌疑，將全案處分不起訴。

「騙扁小子」黃琪蘇姓男密友遭控冒用國泰金控董事長蔡宏圖次子蔡宗憲名義貸款獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
「騙扁小子」黃琪蘇姓男密友遭控冒用國泰金控董事長蔡宏圖次子蔡宗憲名義貸款獲不起訴。圖／聯合報系資料照片

黃琪 詐騙

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