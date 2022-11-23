冒國泰蔡宏圖次子貸款 「騙扁小子」黃琪男密友不起訴

國泰世華銀行上海經濟自貿區分行2019年5月間，接獲自稱是國泰金控董事長蔡宏圖次子、董事蔡宗憲電子郵件，表示欲貸款2500萬元投資，並由「騙扁小子」男性密友蘇立民出面申貸。後來行方驚覺有異，控告蘇男及提供帳戶的謝姓、張姓男子3人涉嫌詐欺得利未遂，但因銀行人員證稱，未因蔡宗憲身分而有任何特殊待遇，且貸款未成功，台北地檢署因此將蘇男3人不起訴。

當時國泰世華銀行在申辦貸款過程中，發現蘇男竟是黃琪密友，懷疑又遇上黃琪先前假冒名人四處詐騙於是立刻提告，落網的蘇、謝等人也確實供稱，是黃琪叫他們去貸款，但黃琪對此即冒用蔡宗憲名義發信均予以否認。加上當初電子郵件發信地在香港，黃琪也未參與任何申貸過程，難以證明黃琪與該案有關。

2019年5、6月間，國泰世華銀行上海自貿區分行的馬姓行長，接獲上述自稱是蔡宗憲的電子郵件，表示自己因工人在香港，因為欲投資台南市某建案而有貸款需求，馬姓行長於是轉由台南分行一名負責放款業務的葉姓協理承辦。

後來蘇男代理人的身分現身台南分行，並提供相關財務證明文件，後來因申貸條件不佳，遭拒絕未獲核貸，行方直到結案後才發現，蘇男是黃琪密友，懷疑蘇、黃等人聯手冒名蔡宗憲向自家銀行貸款而提告。