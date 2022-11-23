台東員警原住民族語廣播反賄選 長者：買票會抓去關
台東五合一選舉倒數階段，原鄉各地賄選傳聞不斷，警方為杜絕賄選情事發生，透過村辦公室廣播系統，用族語宣導反賄選，部落長者聽的很清楚說「買票會被抓去關，不要買票」。
縣警察局表示，除透過村辦公室廣播外，也會透過巡邏車上的廣播，在巡邏時向民眾宣導，原鄉地區會找在地原住民身分的警員來用母語宣導，讓長輩能清楚了解反賄選內容，防杜賄選歪風。
選舉投票剩2天，檢警調不斷接獲賄情資，並持續查辦，警方為加強民眾拒絕買票，這幾天各派出所前往轄區村辦公室，透過廣播系統宣導，巡邏車穿梭各村鄰、大街小巷的廣播，深植民心。
大武分局大武派出所副所長、排灣族邱新成說，廣播內容包括說明買票違法、相關檢舉管道外，更重要的也說明買票必須面對的刑責，讓長輩知道買票絕對是不對的，會造成家族蒙羞。
「警察每天廣播，大家都知道不能買票。」排灣族林姓長者說，政府很嚴格，選舉買票會被抓去關，拿候選人1、2千元後，當選以後甚麼建設都沒有了，就會吃錢貪汙，這樣不好。
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