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雲林檢警調積極查賄 綠黨部主委「作詩」反賄選

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部主委林金忠今天召開反賄選記者會，呼籲全民拒絕賄選、勇敢檢舉。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣黨部主委林金忠今天召開反賄選記者會，呼籲全民拒絕賄選、勇敢檢舉。記者陳苡葳／攝影

選戰進入最後階段，民進黨雲林縣黨部今天召開反賄選記者會，主委林金忠肯定檢警調積極查賄，呼籲台灣民主得來不易，若被賄選破壞，非常不堪，呼籲全民拒絕賄選、勇敢檢舉才能遏止歪風，維持乾淨選風。

林金忠說，雲林縣檢警調目前至今偵辦30多件疑似賄選案，以現金賄選居多，其中9件已起訴，檢警調查賄動作值得肯定。

林金忠表示，然而發生在縣內的賄選案件中，令人最不可思議的是樁腳為同一候選人行賄多次，不免讓人質疑「選地方鄉鎮首長的背後有多少誘因？」以致有人持續行賄也不怕抓，簡直是空前情形，希望幕後主使者能盡快被揪出。

林金忠強調，自己長期主張反賄選，他認為「買票的人愈買愈有錢，賣票的人愈賣愈貧窮，檢警調都會抓，最後剩不多讓你拿回去花；違背天理沒良心，愈奸愈巧愈貧窮，奸奸巧巧天不從」。

賄選 雲林

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