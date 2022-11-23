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南投再查獲三起現金賄選 議員搭市民代表開價1000元
南投地檢署偵辦賄選，昨天查獲南投縣議員第一選區、第五選區均有候選人樁腳涉嫌買票賄選，第五選區林姓樁腳以每票500元向選民買票。第一選區競爭激烈，吳姓樁腳更以議員搭配市民代表方式，開出1000元現金買票。檢方偵訊後聲請羈押，法官裁定兩人羈押並禁止接見通信。
南投地檢署昨天出動鄭宇軒、林宥佑、廖蘊瑋、吳慧文、高詣峰、蘇厚仁、張姿倩等7名檢察官，調查南投縣議員第一選區（南投、名間）某縣議員候選人和南投市第三選區某市民代表候選人謝姓樁腳為兩人買票賄選。
謝姓樁腳拿出1000現金，要求選民支持縣議員和市民代表候選人。檢方向上追查資金來源，發現是大樁腳吳姓男子提供賄款資金，拘提吳姓樁腳到案，謝姓、吳姓樁腳均涉投票行賄罪嫌重大，謝姓樁腳訊後以5萬元交保，吳姓樁腳有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，今日向法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。
檢察官簡汝珊、黃淑美則指揮警調，偵辦陳姓樁腳涉嫌為第五選區（埔里鎮、國姓鄉）某縣議員候選人現金買票，昨天搜索陳姓樁腳住處，並通知選民到場，查出是林姓樁腳向以每票500元交付賄賂，請求投票支持該議員候選人，隨即拘提林姓樁腳到案，陳姓、林姓樁腳均涉投票行賄罪嫌重大，訊後陳姓樁腳交保3萬元，林姓樁腳有勾串共犯證人之虞，向法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。
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