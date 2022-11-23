選戰倒數3天 台高檢通令檢察官全面進駐賄選熱區

九合一地方大選日倒數3天，選戰進入白熱化階段，按過去經驗正是現金賄選高峰期，近日檢、警、調也的確接連查獲現金買票案件，台高檢今指示各地檢署即日起派駐檢察官進駐轄區賄選熱區警察分局，與基層警、調保持密切聯繫，即時處理賄選情資，展現查賄決心。

台高檢指示各地檢署，選前3天應參考情資、金流及熱點等因素，鎖定高風險對象，佈署重兵全力查察賄選，並直接派駐檢察官進駐各警分局，以求在第一時間接獲查賄、制暴相關情資時，便能由檢察官以最快速度因應或指揮警、調啟動偵辦。

例如被稱為「天下第一檢」的台北地檢署，雖然選風相對乾淨，往年賄選熱區集中在大台北外圍山區，但在選舉當天除指派12組檢察官與書記官共24人，進駐雙北共10個分局外，另安排36組檢察官、書記官在北檢待命，隨時因應處理投、開日妨害選舉、投票及賄選事件及各種突發狀況。