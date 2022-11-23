周刊寫她黏「保時捷男」 新婚的雞排妹爆哭：外界以為我是第三者

「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）月初才剛宣布與大3歲的日本醫生男友AKIRA結婚，而她不滿鏡週刊去年報導她黏上有女友的「保時捷男」，對方還陪她去整形診所、飯店休息等，提民事訴訟求償60萬元；台北地方法院今開庭，雞排妹當庭爆哭，表示周刊報導讓外界以為她是第三者。

雞排妹指出，她今天不光是就新聞事件，而是為了新聞暴力而發聲，她以前沒有那麼多資源和勇氣，但本案開庭，她每次皆有親自出庭，就是希望能替自己做點什麼，只要結果順利，一切都不會白費。

她說，周刊委任律師雖認為報導沒有產生任何影響，但她列出網友留言「夠雞掰去給狗幹」、「賤女人」、「垃圾母豬」、「明目張膽的妓女」，顯見報導確實對她造成傷害，且內容讓外界誤以為她是第三者。

雞排妹表示，周刊報導當天，爆料者有向她道歉，但週刊卻未平衡報導，且出刊之前沒有充分查證，另周刊律師也提及她近期結婚，「讓我無法接受」。