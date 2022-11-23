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賄選手法再翻新 「贊助」文宣品綁樁 彰化查賄聲押2人、6人交保

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

選情激烈，彰化檢警查獲新型態賄選！彰化縣檢警查獲施姓縣議員候選人與施父涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品之名，行賄選綁樁之實，行賄金額7千多到5萬5千元不等，彰化地檢署依違反選罷法將施男父子聲押，施妻與林姓樁腳與等6人分別以20萬到1萬不等交保。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，施姓縣議員候選人與施父涉嫌以贊助同選區內的村里長、鄉鎮代表候選人競選文宣品名義，向各候選人以每人7500元至5萬5000元不等費用行賄選之實，要求各候選人支持，並交付自行訂製的文宣筆、口罩等競選文宣品，約定其投票權之一定行使，支持其當選縣議員。

檢方調查後認定施姓縣議員候選人與施父涉嫌違反選罷法，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，涉嫌行賄的施妻鍾女被以20萬交保，被綁樁的林姓候選人樁腳等5人被分別以5萬元、3萬元、1萬元不等金額交保候傳。

彰化縣檢警查獲施姓縣議員候選人與施父涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品之名，行賄選綁樁之實，彰化地檢署依違反選罷法將施男父子聲押，施妻與林姓樁腳與等6人分別以20萬到1萬不等交保。記者林宛諭／攝影
彰化縣檢警查獲施姓縣議員候選人與施父涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品之名，行賄選綁樁之實，彰化地檢署依違反選罷法將施男父子聲押，施妻與林姓樁腳與等6人分別以20萬到1萬不等交保。記者林宛諭／攝影

賄選 2022大選

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