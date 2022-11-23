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3度酒駕檢方不准易科 未給陳述機會法院命檢重做處分

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄魏姓男子接連酒駕被判刑，今年4月他喝完保力達後上路，又被警方攔下，被高雄地院判刑4月，得易科罰金。但執行時檢方認為他是酒駕累犯，不准易科罰金，讓他入監反省。魏男不服提聲明異議，搬出93歲老母求情，還稱他沒有肇事，應該以罰金代替服刑，雄院法官認為檢方當時沒給他陳述意見，裁定撤銷，由檢方另尋妥適處分。

法界認為，現行「酒駕零容忍」是全民共識，魏男陳述意見玩了以後，檢方仍可綜合各種考量，處分不准易科罰金或社會勞役。

魏男2018、2019年因酒駕被警方攔查，接連被法院判刑2月、3月，得易科罰金確定，魏也已繳納罰金、易服社會勞動等方式服完刑期。結果今年4月27日上午11時，他又在工地喝完保力達後上路，因臉色泛紅被三民一分局員警攔下，呼氣酒測值達每公升0.28毫克。

高雄地院審理時，法官考量他有兩次酒駕被判刑紀錄，這次依公共危險罪判刑4月，得易科罰金12萬元確定。10月檢方發動指揮命令，要魏男到地檢署報到。

由於魏男有兩次酒駕紀錄，為落實「酒駕零容忍」，法務部也下令各地檢署嚴審酒駕累犯不准易科罰金，因此檢方不准魏男易科罰金或改服社會勞役，發監執行要魏男入監反省。

魏男入獄後不服提聲明異議，主張他這次酒精濃度僅每公升0.28毫克，且沒有跟其他車輛發生事故，他家裡還有93歲老母仰賴他照顧，如果入監4個月，母親不僅失去依靠，領有殘障手冊的他，未來也可能很難再找到工作，希望可以改以易科罰金代替刑期。

雄院法官審理時，法官根據檢方所提的指揮命令，發現檢方在做出決定前，並未給魏男陳述意見機會，就直接審核「擬不准其易服社會勞動」、「不得聲請易服社會勞動」，並將執行命令寄給魏男。

法官認為，不准易科罰金屬於剝奪人身自由的強制處分，若對方有陳述意見機會，或許能使檢方改變易刑處分的決定，綜合相關事證，裁定撤銷檢方不准易科罰金、易服社會勞役等命令，發回地檢署由檢察官另為妥適處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄地院撤銷檢方不准易科罰金、易服社會勞役等命令，要檢方另為妥適處分。記者張議晨/攝影
高雄地院撤銷檢方不准易科罰金、易服社會勞役等命令，要檢方另為妥適處分。記者張議晨/攝影

酒駕 法務部

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