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慘！保育長鬃山羊淪賄選物 候選人委託獵人捕殺送選民
選舉倒數3天，台中和平區民代表會傳出獵殺保育類長鬃山羊行賄案，檢警接獲檢舉昨發動搜索，查獲第一選區候選人管慧莉涉嫌委託獵人獵捕長鬃山羊，宰殺肢解向選民贈送羊肉、甜柿等尋求支持，昨複訊當庭逮捕管，以她涉犯野保法、選罷法等命10萬元交保候傳。
台中地檢署指出，管女（60歲）涉嫌今年9月底委託專業獵人上山，鎖定保育類長鬃山羊並宰殺肢解，並當山羊肉當作餽贈物，連同甜柿禮盒、數百元現金等向選民行賄尋求支持。
檢方接獲檢舉，經指派檢察官黃裕峯指揮，昨天一早兵分8路搜索，帶回包括管女等一共9人，複訊後認為管女涉犯反野生動物保育法（非法捕獵保育類 動物）、公職人員選舉罷免法（投票行賄罪）嫌疑重大。
由於遭宰殺的長鬃山羊已經被分送後食用完畢，檢警並未查扣相關屍骨，但根據多名證人說詞均表示有收到山羊肉後食用，檢方作複訊後命管女10萬元交保，其餘收賄的3名選名則各1萬元交保。
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