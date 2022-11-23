基進黨控送張善政快煮麵涉賄 藍營：不抹黑就不會選？

台灣基進黨桃園市議員候選人藍士博今赴桃園地檢署，指控國民黨市長候選人張善政發民生物資涉嫌賄選，諷說「國民黨不賄選就不賄選嗎」；張善政陣營回應這是泛綠陣營奧步，是天馬行空、含沙射影的抹黑，為民主做了最壞示範。

藍士博表示自己的團隊接獲檢舉，內容指張善政團隊在地方社團活動時發放價值超過35元的快煮拉麵，是「以送禮為名，行買票之實」。另外，張善政自參選以來，不認真在地方經營，也未提出對桃園有利政見，「到選情危急時，透過凌濤在台北不斷抹黑造謠，自己在桃園透過地方勢力買票固樁，嘗試動搖桃園市民的投票意願」。

藍士博也說，民眾在地方活動拿到快煮拉麵，發放時都會拜票，種種都證明，這已然構成買票要素。

張善政陣營發言人曾俊豪表示，外界一直在看泛綠陣營會有什麼奧步，果不其然，在相關事證不明確的情況下，個別候選人天馬行空，含沙射影編織出一套陰謀論公然抹黑，相信桃園鄉親智慧自有判斷。