10年內3度酒駕 爆乳妹酒駕高速撞死工人 判刑7年6月

女子林筱路10年內3度酒駕，今年6月酒駕開BMW Z4敞篷跑車，衝撞淡水竹圍派出所前的路面施工工地，撞死54歲方姓交管工人。林女認罪供稱，餐敘時被逼喝酒，轉往KTV續攤，以為喝一壺茶就能醒酒。檢察官認為她飲酒後可選搭車、留宿台北，卻酒駕撞死人，即使符合自首要件也無需減刑。士林地方法院今宣判，依10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具而致人於死罪，判處7年6月徒刑。

林女今未到庭聆判，選擇在看守所等候判決結果。士林地院今上午11點宣判，林筱路犯10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具而致人於死罪，判處7年6月徒刑。可上訴。

29歲林筱路，今年6月20日晚上在北市中山區小酌之家喝啤酒和紅酒，但續攤到KTV後，21日凌晨1時許回到餐廳附近的停車場牽敞蓬跑車，酒駕載黃姓朋友回家，從市區開車到新北淡水，以時速約80公里，超速撞向路面修護工程圍欄，再撞死正在疏導交通的54歲方姓男子，導致多重外傷死亡；林女酒測值每公升達0.77毫克，遭依10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪嫌起訴，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。方男原本是廚師，因新冠肺炎疫情失業，討生活半夜到工地打工，第1天上工就慘死酒駕輪下。

台灣社會對酒駕零容忍，林女因酒駕被逮，被爆出是第三度酒駕，且無照駕駛，8年前林女曾2度酒駕落網，社群上生活光鮮亮麗，看似生活富裕，卻因沒繳罰金遭通緝等黑歷史。2014年4月在北市新生南路酒駕自撞，送醫抽血換算酒測值每公升0.97毫克，遭依公共危險罪判刑3月；3個月後又在北市中山區酒駕被逮，酒測值每公升0.8毫克，判刑5月。2案當年判決確定，林女遲未繳罰金，隔年被2度通緝、逮捕歸案。

林女今年10月出庭認罪，聚餐時喝酒但續攤沒喝，喝了一壺熱茶後覺得精神比較好，所以才會開車載朋友回家。辯護人稱，林女的情況符合自首，懇請鈞院依自首減刑，林女是家中經濟支柱，需要扶養母親，但因為經濟困難尚未和死者家屬和解。

公訴檢察官問林女為何要喝酒？林女稱「被逼喝酒...」檢察官也問林女，如果不喝酒可否看到馬路施工狀況？林女回答「應該可以吧」檢方認為，林女在案發後被施工工地現場眾人包圍，根本就跑不了，且林女沒有報警，大家已知林女開車撞到工人，警方到場後，林女有承認她是駕駛，即使合議庭認定構成自首，也不須減刑。

檢察官指出，這並非是仇富心態，林女有多次超速開快車罰單，又曾犯酒駕罪，林女酒後可以選擇搭大眾運輸工具、搭計程車、留宿台北，或者直接在KTV待到早上再離開等，卻選擇開車搭載朋友，從台北市開車回新北市，這場悲劇應可以避免，林女和方姓工人經濟上都有困難，但被撞的死者方姓工人沒有選擇。